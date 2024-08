Día del Niño: ¿cómo cuidar la salud mental de nuestros hijos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, 18 de agosto, celebramos el Día del Niño en Perú, una fecha que tiene como objetivo principal el recordar a la ciudadanía la importancia de los niños y las niñas en la sociedad, reconocer sus derechos y promover su bienestar y desarrollo integral.

A propósito de esta celebración, la psicóloga Camila Muñoz, especialista en terapia racional emotiva conductual, brindó unos consejos a los padres de familia para cuidar la salud mental de los hijos.

El primer consejo de la especialista tiene que ver con la calidad del tiempo que le dedican los padres a los niños. "El tema de brindar lo material no lo es todo. Tú le puedes dar todos los regalos del mundo, lo puedes meter al mejor colegio y; sin embargo, el niño sigue sin tener estas habilidades emocionales que son tan importantes como la empatía, la reflexión, la conciencia, lo cual genera un ser humano totalmente distinto", mencionó Muñoz en el programa Encendidos de RPP.

"Entonces, que tú le brindes ese espacio de contención y de calidad a tu hijo es algo que se lo va a llevar de por vida, porque es una experiencia que queda en el recuerdo y que incluso tiene mucho más aprendizaje que cualquier otro regalo", agregó.

La cantidad de tiempo que se le debe dedicar al hijo o hija puede ser incluso de una hora diaria, pero tiene que ser de calidad, subrayó la psicóloga. "Ese tiempo que estás, ya sea una hora, que sea un tiempo para ti y tu hijo, o sea este aparato (el celular) lo dejo a un lado, lo desconecto y me dedico a él. Es decir me involucro en su vida y, por ende, yo puedo expresarle lo que yo he vivido. Hablamos desde un lado más humano que algo mucho más superficial o materialista", explicó.

Cabe señalar que el tiempo, aun cuando no lo dispongas de manera presencial, lo puedes gestionar también a través de llamadas telefónicas o mensajes por Whatsapp u otra plataforma virtual. Lo importante es mantener una comunicación constante con los pequeños de casa.

Por otra parte, Camila Muñoz aconseja a los padres de familia evitar los encasillamientos o calificativos negativos (que es flojo o irresponsable, por ejemplo), pues se corre el riesgo de que el menor comience a creer eso y se comporte de dicha manera. Asimismo, es importante evitar compararlos con sus hermanos o amigos para no afectar su autoestima o seguridad.

No hay que comparar a un niño con otro de su edad pues puede afectar su autoestima o seguridad, dice especialista | Fuente: RPP