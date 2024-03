Salud Estudio peruano pone en duda altas cifras de anemia infantil en Puno

El doctor Elmer Huerta es consejero médico de RPP.

El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, comentó los resultados de un estudio peruano, publicado en la revista BMC Nutrition, que pone en dudas las altas cifras de anemia infantil que se han reportado en la región Puno.

En el segmento Espacio Vital, el especialista explicó que, cuando se hacen estudios de anemia en la altura, tradicionalmente los científicos “corrigen” resultados, teniendo en cuenta de que, ante el poco oxígeno, el organismo produce más glóbulos rojos y, por ende, tiene más hemoglobina.

Explica también que “corregir” tiene un significado especifico en epidemiologia. “Corregir significa eliminar la causa que podría llevar a un error en el resultado que estoy estudiando”, indica.

“En este caso, cuando sacan sangre en los niños y encuentran que tiene un cierto nivel de hemoglobina, ellos corrigen matemáticamente a la altura que vive el niño, y les sale otro valor de hemoglobina, porque esto ya lo han corregido”, comentó el médico.

Sin embargo, para el referido estudio -explicó Huerta-, los científicos peruanos decidieron no hacer esta corrección de los datos, debido a que consideraron que las personas nacidas en ciudades de altura ya están adaptadas a estas condiciones extremas. Los resultados arrojaron una enorme reducción del porcentaje de anemia en Puno.

“O sea, dicen ellos, no necesitamos hacer la tal corrección y, cuando dejan de hacer esa corrección, disminuye la anemia que se había encontrado de casi 65 % a 5 %; (...) ellos dicen ‘nosotros concluimos que el ajuste, la corrección, de la hemoglobina por la altura no es apropiada’”, comentó.



Sobre el estudio

El estudio titulado Evaluation of dietary composition between hemoglobin categories, total body iron content and adherence to multi-micronutrients in preschooler residents of the highlands of Puno, Peru (Evaluación de la composición dietética entre categorías de hemoglobina, contenido corporal total de hierro y adherencia a multimicronutrientes en preescolares residentes de la sierra de Puno, Perú, en español) fue publicado en febrero pasado.

La investigación, dirigida por Benita Maritza Choque-Quispe y Cinthya Vásquez-Velásquez, fue realizada por científicos de la Universidad Nacional del Altiplano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y del Instituto de Investigaciones de la Altura.

Para el doctor Huerta, este estudio debe ser analizado por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), así como del Instituto Nacional de Salud (INS), ya que “de repente la anemia en Puno no sería tan alta”.

“Este estudio, que ya tiene estudios previos, merece una respuesta del Ministerio de Salud, que nos digan ‘nos hemos equivocado, hemos estado reportando cifras muy altas de anemia en Puno’, con el estigma que esto lleva para Puno, de que ahí solo hay niños anémicos”, sentenció.