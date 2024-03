Estudio revela que las mujeres necesitan menos ejercicios para obtener los mismos beneficios cardiovasculares que los hombres

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) reveló que las mujeres necesitan la mitad de ejercicio físico que los hombres para obtener los mismos beneficios cardiovasculares.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron datos de más de 400 mil adultos estadounidenses de 27 a 61 años de edad obtenidos entre 1997 y 2019 procedentes de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud. Los participantes, de los que el 55 % eran mujeres, proporcionaron datos de la encuesta sobre la actividad física en su tiempo libre. Los investigadores examinaron resultados de género relacionados con la frecuencia, duración, intensidad y tipo de actividad física.

"Lo que encontraron los investigadores es que, para los hombres, el máximo beneficio de supervivencia se produce con 300 minutos de ejercicio a la semana. Eso le da un 18 % menos riesgo de morir comparados con los hombres inactivos. Acá viene lo interesante: para alcanzar ese mismo 18%, la mujer solo necesita 140 minutos a la semana", explicó el doctor Elmer Huerta en la secuencia 'Espacio Vital'.

El consultor médico de RPP precisó que el estudio en mención fue diseñado para responder la pregunta puntual de cómo influye el tiempo de ejercicios en la reducción de la mortalidad. Por ende, se necesitaría hacer otro estudio para determinar el por qué las mujeres obtienen mayores beneficios haciendo las mismas horas de ejercicio que los hombres.

No obstante, el Dr. Huerta indicó que algunos expertos se han aventurado a decir que la respuesta estaría en la forma como actúa el cuerpo. "El hombre necesita más ejercicio en parte porque tiene mayor masa muscular. Al tener mayor cantidad de músculos necesita movilizar más sangre y eso necesita más tiempo, de tal modo que eso sería una explicación", señaló.

"Además hay otro hecho, la mujer tiene más densidad capilar, es decir que tienen más vasos sanguíneos que el hombre por unidad de músculo. De tal modo que la mujer 'riega' más rápido sus músculos con menos actividad física, eso haría que el hombre necesite más tiempo para lograr el mismo beneficio", mencionó Elmer Huerta.

