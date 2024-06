¿Tu hijo tiene fiebre? Conoce cuándo debes llevarlo a un doctor

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

"La fiebre por sí sola no mata a nadie". El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, explicó en el programa Encendidos que, por lo general, la fiebre es un mecanismo de defensa que avisa al cuerpo cuando está siendo "invadido" por un virus o una bacteria. Si bien resulta "un poco difícil" definirla, se entiende que una persona tiene fiebre cuando alcanza una temperatura igual o superior a los 38 grados. Menor a eso se llama febrícula.



Cabe señalar que la gran mayoría de casos de fiebre "se van a ir solos" y no van a requerir el llamado de un doctor o un tratamiento especial.



No obstante, ¿por qué la fiebre preocupa mucho a los padres? De acuerdo con el Dr. Elmer Huerta, la fiebre suele preocupar mucho a los padres de familia porque se dejan influenciar por ciertos mitos, creencias e información falsa.



Un ejemplo de ello -indicó el doctor- es que algunos adultos asocian de manera errónea la fiebre con la meningitis (inflamación de la cáscara del cerebro llamada meninge). "Una de las características de las meningitis son las convulsiones, entonces la gente une los dos: la fiebre por convulsión con la meningitis", señaló Huerta.

Ahora bien, ¿cuándo hay que llamar a un médico? Si un bebé menor de tres meses alcanza una fiebre de 38 grados, tiene que ser llevado a un pediatra para que sea evaluado y así evitar algún tipo de complicación en su salud.



Si el bebé tiene más de tres meses y la temperatura sube a 40 grados de un momento a otro, también hay que llamar a un médico pues podría tratarse de una enfermedad viral.



En el caso de los niños un poco más grandes, los padres tienen que tener en cuenta algunos aspectos importantes antes de llevarlos a un doctor.



En primer lugar, si el niño con fiebre realiza sus actividades de forma normal (come, juega, corre, etc.), el adulto "no tiene que preocuparse por nada" y no es necesario acudir a un especialista, subrayó Elmer Huerta.

Sin embargo, si el pequeño alcanza una fiebre de 39 grados o más por dos días seguidos y no tiene un buen estado general, es importante que sea examinado por un pediatra.



