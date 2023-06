Investigadores logran crear una app que puede detectar si tienes fiebre: ¿cómo funciona?

Alguna vez en la vida te habrás preguntado si es que es posible que tu teléfono puede medir la temperatura de tu cuerpo para saber si tienes fiebre. Eso no era posible… hasta ahora.

Investigadores de la Universidad de Washington han creado FeverPhone, una app que puede estimar tu temperatura corporal con gran precisión. La investigación, publicada en el Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, es de gran ayuda y describe cómo poder lograrlo con cualquier celular.

Así funciona FeverPhone

Para poder medir, FeverPhone utiliza los termistores de los celulares. Estos son sensores presentes en los dispositivos que detectan el cambio de temperatura del equipo basándose en los cambios que sufre una resistencia y que, en el caso del móvil, sirve para determinar la temperatura de sus componentes propios.

Los termistores también son sensibles a las fuentes externas de calor, hecho que es aprovechado en esta situación.

La medición de temperatura corporal con el FeverPhone es similar a las máquinas que se utilizaban durante la pandemia.

La persona debe colocar la pantalla táctil del teléfono contra su frente. La aplicación captura datos de temperatura y capacitancia (la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica) sin procesar del termistor y la pantalla táctil, respectivamente, para analizar las tasas de transferencia de calor del cuerpo al dispositivo.

Luego, un modelo de aprendizaje automático utiliza estas características para inferir la temperatura corporal central del usuario.

Pruebas médicas

Para poder llegar a comprobar que funciona, el equipo realizó un ensayo clínico en el departamento de emergencia de la facultad de Medicina de la universidad.

El grupo investigado estaba compuesto de 37 personas con fiebre leve. Ellos presionaron la pantalla táctil de los teléfonos con la app contra sus frentes por 90 segundos.

Los resultados demostraron que FeverPhone estimó la temperatura corporal central con un error promedio de aproximadamente 0,23 grados Celsius, lo que se encuentra dentro del rango clínicamente aceptable que va desde 0,1 a 0,3°.

Los creadores están trabajando en aumentar la precisión del software detrás, ampliando sus pruebas a más pantallas de diferentes modelos de celulares. Además, están añadiendo diferentes extras como los propios protectores de pantalla. Incluso, confían en poder ampliar este uso a los relojes inteligentes.

Pero por ahora FeverPhone no es de uso masivo. Para poder salir al mercado, deberá tener autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).