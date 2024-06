¿Por qué es importante saber las causas de una congestión nasal?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

"Solamente conociendo la causa de una congestión nasal se puede determinar un plan de tratamiento adecuado. Es decir, se puede dar a la persona un tratamiento que lo va a librar de su molestia". Así explicó el doctor Elmer Huerta la importancia de saber las causas de una congestión nasal.



En el programa Encendidos, el consultor médico de RPP recordó que los especialistas en salud aplican un método científico de tres pasos para poder detectar el mal de un paciente.



En primer lugar se hace un interrogatorio al paciente (¿desde cuándo está con la congestión nasal?, ¿qué síntomas tiene? etc.) En segundo lugar se examina al paciente (rostro, ojos, nariz, etc.) En tercer lugar, y si fuese necesario, se ordena algún tipo de examen auxiliar.



"Solo después de esas tres cosas el médico puede decir cuál es la causa de su congestión nasal. Por ejemplo: puede ser un caso de alergia. Puede ser que algo está creciendo dentro de la nariz como un pólipo nasal o puede ser un cáncer que te está creciendo y que te da congestión nasal. Puede ser que haya sido expuesto a algún elemento químico (…) Entonces, hay varias cosas que pueden ser. El punto está en que hay que hacer un buen diagnóstico y hay que saber por qué motivo la persona tiene congestión nasal", sostuvo el Dr. Huerta.



Salud "Conociendo la causa de una congestión nasal se puede determinar un plan de tratamiento adecuado", indica el Dr. Elmer Huerta

¿La congestión nasal puede provocar una sinusitis? Para resolver esta duda hay que tener en cuenta que los síntomas y signos de una dolencia son dos conceptos muy diferentes.

"Cuando los médicos hablamos con los pacientes buscamos dos cosas: buscamos síntomas y buscamos signos. ¿Cuál es un síntoma? un síntoma es lo que el paciente me dice. Muchas veces no tengo manera de comprobar si es cierto o no. Si un paciente viene y me dice que tiene dolor de cabeza, le tengo que creer. Un síntoma es subjetivo", señaló el doctor Elmer Huerta.

"Un signo es algo objetivo que el médico busca (en el paciente), ya sea con sus ojos o con sus manos. El doctor mira algo que pueda explicar el síntoma", explicó.



En ese sentido, hay que dejar en claro que la sinusitis es la que puede provocar una congestión nasal y no al revés, debido a que la congestión nasal es un "síntoma de algo" y no la "causa de algo".



Salud ¿La congestión nasal puede provocar una sinusitis? Esto dice el doctor Elmer Huerta