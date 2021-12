¿Por qué es importante utilizar la mascarilla adecuada ante la aparición de la variante ómicron?

Esta mañana, en el segmento Todo sobre el coronavirus, el médico Elmer Huerta habló sobre el correcto uso de la mascarilla ante la rápida expansión de la variante ómicron del coronavirus por el mundo.

“De aquí a seis, ocho semanas va a ser la variante dominante en el planeta entero, desplazando a la variante delta y lo que hemos aprendido hasta ahora de esta variante ómicron es que es extraordinariamente contagiosa. Se le compara al virus del sarampión, que es el virus en la naturaleza más contagioso que se conoce. En el sarampión, un niño infectado puede infectar a 18 personas a su alrededor”, explicó.

Asimismo, destacó que la COVID-19 se contagia casi exclusivamente a través de los aerosoles y en espacios cerrados, por lo que el uso de una mascarilla es elemental para evitar un posible contagio.

“La mascarilla es un método de barrera igual que el condón, idéntica que el condón en su uso de barrera. El condón protege del virus del herpes, de las bacterias de la gonorrea, la sífilis, todas las enfermedades de transmisión sexual no pasan la barrera del condón, por eso es que todo el tiempo estamos diciendo que el condón es importante para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. La mascarilla es un método de barrera igual que el condón. La mascarilla de tela, que tiene que ir encima de la mascarilla quirúrgica, tiene que estar perfectamente ajustada al contorno de la cara y tiene que estar ajustada”, indicó.

USO DE LAS PLAYAS

Con respecto al uso de las playas durante la pandemia de la COVID-19, el doctor Elmer Huerta señaló que mientras se respete la distancia adecuada y se asegure el uso de la mascarilla, estos no tendrían por qué ser espacios de contagio.

“El problema no es la playa. Si vamos y nos ponemos a una distancia adecuada, al aire libre, el riesgo de contagio va a ser mínimo. El problema de la playa está en la reunión previa, en el restaurante, en el estar todos juntos en el carro, en los sitios donde venden comida o bebida. La playa misma es un espacio abierto en donde no va a ocurrir contagio, a no ser que la gente esté tan apiñada que yo pueda oler el arroz con pollo del que lleva al lado mío”, dijo.

