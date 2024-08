¿Se puede usar lentes de contacto para hacer deporte? Esto es lo que debes saber

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los lentes de contacto son una herramienta muy útil en oftalmología y no deben ser satanizados. Actualmente se pueden encontrar muchas variedades que están hechas de diferentes materiales y que se adecuan a la necesidad de la persona (no todos podemos usar el mismo tipo de lente).

Dentro de esta variedad, tenemos los siguientes: lentes de contacto terapéuticos (que se utilizan en ciertas patologías oculares), lentes de contacto cosméticos, lentes de contacto del tipo escleral y lentes de contacto tóricos. Cabe señalar que para usar lentes de contacto hay que acudir previamente a un profesional capacitado para que evalúe la superficie ocular y la película lagrimal del paciente.



Hay que tener en cuenta también que existen casos en los que el lente de contacto no se puede fijar de manera correcta al ojo humano. "Si bien el lente de contacto está por encima del tejido corneal, no está pegado. Entonces, si tenemos poca lubricación (en el ojo), va a haber una sensación de un cuerpo extraño" explicó en RPP la doctora Milagros Velasco Casapia, médica oftalmóloga de OftalmoSalud.

Mencionó, además, que algunas patologías corneales (como el queratocono, por ejemplo) pueden hacer que el lente de contacto convencional no se pueda adherir adecuadamente al ojo.

La especialista recordó que los lentes de contacto requieren un cuidado especial para evitar complicaciones oculares. Asimismo, advirtió que no se debe dormir con los lentes de contacto puestos ni se deben comprar en sitios no especializados.

¿Puedo usar lentes de contacto para hacer deporte?



La doctora Milagros Velasco dijo en el programa Conexión que, en general, los lentes de contacto son indicados para las personas que tienen medidas muy altas y que no tienen un campo visual adecuado. En ese sentido, sí son apropiados para aquellos individuos que no ven bien y hacen deporte o algún tipo de actividad como el baile, la gimnasia, etc.



No obstante, cuando se hace deporte se recomienda usar lentes de contacto junto con lentes protectores (que están hechos de policarbonato) a fin de cuidar los ojos de algún tipo de golpe.

Por otra parte, la oftalmóloga mencionó en RPP que no es recomendable usar lentes de contacto cuando se va a ingresar al mar, pues allí hay bacterias muy peligrosas que pueden llegar a la perforación ocular. "Si por A o B eso sucediese, ese lente de contacto ya no se puede volver a usar", apuntó Velasco.

