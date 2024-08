Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vivir bien Día del adulto mayor: ¿cuáles son los beneficios de vivir el amor en la tercera edad?

Los antiguos griegos empleaban tres palabras diferentes para definir lo que hoy en día conocemos por el término "amor". Estas eran: eros, phileo y ágape. El amor eros tenía que ver con la atracción física o el gusto; el amor phileo con la amistad o el querer hacer cosas juntos; y el amor ágape con el amor desinteresado y reflexivo, explicó el psicoterapeuta familiar José Baldeón en diálogo con RPP.

Generalmente la mayoría de relaciones de parejas jóvenes funcionan por medio del amor "eros" o atracción física; sin embargo, en la tercera edad ya no prevalece eso, sino más bien predominan los amores "phileo" y "ágape", los cuales -según el especialista- traen tres grandes beneficios.

Uno de los beneficios de vivir el amor en la tercera edad es que "privilegia" más la conyugalidad que la parentalidad, dice Baldeón. "(Recordemos que) cuando recién iniciamos la vida de pareja y vienen los hijos, prácticamente la atención se centra en los hijos y la relación como tal se descuida, por eso se generan muchos problemas; sin embargo, en la tercera edad ya no se tienen que criar hijos y entonces la conyugalidad prevalece más", sostuvo.

Otro tema que también beneficia el amor en la tercera edad es que la intimidad está por encima de la sexualidad. "Es decir que el estar más unidos, el conversar más, el cuidarnos más, el estar atentos uno por el otro, el hacer cosas juntos sin otras responsabilidades prevalece más que la sexualidad", señaló el psicoterapeuta de familia.

Lo tercero es que el amor en la tercera edad ayuda a combatir la soledad y la demencia senil. "Muchos ancianos desarrollan cierta demencia senil producto no de la edad, sino por la experiencia de soledad. El ser humano no puede vivir en soledad, desde el útero hasta la tumba necesita de conexiones emocionales y cuando no los experimenta se produce una crisis en su cerebro. Y una manera de escapar de esa crisis de soledad es entrando al delirio o fantasía. Entonces, (el amor) es manera de combatir la soledad", apuntó.

En la tercera edad predominan los amores "phileo" y "ágape", dice especialista | Fuente: RPP