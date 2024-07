Compromiso y respeto: conoce cómo cuidar la salud mental de los adultos mayores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vivir bien La tercera edad debe ser vista como una etapa de consolidación y logros

La salud mental de los adultos mayores es un tema de gran relevancia, especialmente considerando el abandono que muchos sufren. La vejez es una etapa de sabiduría y consolidación en la que los adultos mayores han alcanzado logros significativos en sus vidas. Es fundamental reconocer su valor y respetar su experiencia.

Carla Marcos, psicóloga clínica y psicoterapeuta, destaca la importancia de hacer partícipes a los adultos mayores en las decisiones familiares. "No debería ser un gesto de solidaridad sino un gesto de respeto con relación al envejecimiento", señala. Es crucial entender que todos envejecemos y que los adultos mayores son los historiadores de nuestras familias, portadores de una sabiduría invaluable.

La psicóloga clínica indica que "infantilizar a los adultos mayores" es una forma de invalidarlos. En lugar de ello, debemos escucharlos y brindarles amor, reconociendo que tienen tiempos distintos y que están pasando por procesos emocionales únicos. La comunicación y el buen trato son esenciales para su bienestar mental.

El papel de la familia en el bienestar de los adultos mayores

La dinámica familiar juega un rol crucial en la salud mental de los adultos mayores. Marcos subraya la importancia de la empatía y la humanidad en el trato hacia ellos. "Todos vamos a llegar a esa etapa", recuerda, enfatizando la necesidad de comprender y atender las necesidades emocionales de los adultos mayores.

Al ser frecuentemente ignorados, los adultos mayores a menudo enfrentan situaciones donde se realizan acciones en contra de su voluntad. Por esta razón, Marcos enfatiza la importancia de que los familiares escuchen activamente a los mayores y valoren su opinión, en vez de imponer decisiones sobre ellos. La comunicación efectiva puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida.

Vivir bien El rol de la empatía y la humanidad con los adultos mayores

Evitando la Infantilización y promoviendo la autonomía

Una de las mayores preocupaciones es la tendencia a infantilizar a los adultos mayores, lo cual puede hacerles sentir inútiles y desvalorizados. En lugar de privarlos de actividades o decisiones, debemos fomentar su autonomía y respetar sus deseos. "No hay que invalidarlos", insiste Marcos, recordando que los adultos mayores necesitan sentir que sus opiniones y deseos son importantes.

Para lograr un equilibrio en el trato hacia los adultos mayores, es esencial tener paciencia y tiempo para escucharlos. La simple acción de una llamada telefónica puede demostrar que no han sido olvidados y que su presencia es valiosa. "Una llamada puede indicar que 'estoy aquí, no me he olvidado de ti'", explica Marcos, subrayando la importancia de mantener una comunicación constante y afectuosa.

En conclusión, cuidar la salud mental de los adultos mayores implica un reconocimiento profundo a su experiencia y sabiduría. Es necesario tratarlos con respeto, amor y consideración, evitando la infantilización y promoviendo su autonomía. La comunicación efectiva y la empatía son fundamentales para asegurar que se sientan valorados y comprendidos en esta etapa crucial de sus vidas.

