Nuevo año, nuevas metas: 6 consejos esenciales para alcanzar tus objetivos sin que queden en el olvido

Un nuevo año comienza, y con él también llega la oportunidad de plantearnos nuevas metas y objetivos. Ya sea que se trate de propósitos a corto o largo plazo, el inicio de un nuevo año es para muchos el momento perfecto para reflexionar, organizar prioridades y darles vida a esos proyectos que nos hemos planteado.



Sin embargo, aunque muchos comienzan el año entusiasmados con el propósito de cumplir dichas metas en el transcurso del año, no todos logran convertir sus intenciones en acciones concretas, y muchas veces esos objetivos quedan suspendidos en el aire, olvidos, y sin poder llegar a realizarse.



Para evitar esa sensación tan común de llegar al fin de año y darnos cuenta de que no cumplimos con lo que nos propusimos al inicio, la psicóloga Claudia Tassara, en el programa Encendidos de RPP, ofreció valiosas recomendaciones para ayudarte a alcanzar las metas que te planteaste.



Inicia cuando quieras, no esperes "el momento perfecto" Evita caer en la trampa de esperar un lunes, un inicio de mes o de año para comenzar. Las metas pueden iniciarse en cualquier momento.

Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para dar el primer paso hacia lo que deseas lograr. Escribe tus metas para darles claridad Poner tus metas por escrito, en lugar de solo pensarlas, te ayuda a concretar lo que realmente quieres alcanzar. Las ideas en la mente pueden dispersarse como olas en el mar.

Usa una hoja y un lapicero para anotar todas tus metas, sin filtros ni restricciones. Este primer paso te permite visualizar tus objetivos y enfocarte mejor. Clasifica tus metas por áreas de tu vida Agrupa tus metas en categorías como: profesionales, académicas, familiares, tiempo personal o bienestar. Esto facilita priorizar y organizarte.

Una vez clasificadas, divide cada meta en pasos concretos y alcanzables. Esto te ayudará a avanzar de manera ordenada y evitar sentirte abrumado. Usa herramientas de planificación Apóyate en calendarios, agendas, aplicaciones de productividad o listas de tareas diarias. Estas herramientas visuales te recordarán constantemente tus objetivos y progresos.

Dedica tiempo regularmente para revisar tu planificación y ajustarla según sea necesario. Esto mantiene tus metas activas y dinámicas. Identifica los obstáculos y busca soluciones Haz una lista de las cosas que te dificultan avanzar: falta de tiempo, recursos económicos o apoyo. Identificar los obstáculos te permite buscar soluciones específicas.

Reconoce que algunas barreras pueden estar fuera de tu control. Si no puedes resolverlas directamente, busca alternativas o adapta tus metas a la realidad actual. Compártelas con alguien de confianza Hablar de tus metas con alguien cercano te motiva a cumplirlas. Compartir tus objetivos con otra persona crea una sensación de compromiso y rendición de cuentas.

Además, esa persona puede brindarte apoyo, consejos o incluso ser tu compañero en el proceso. La disciplina y la motivación se fortalecen cuando no estás solo.

Recuerda que alcanzar tus metas no se trata de ser perfecto, sino de mantener la consistencia y adaptarse a las circunstancias. No te desanimes si las cosas no salen según lo planeado; cada paso hacia adelante cuenta, incluso si es pequeño.

Lo importante es continuar, aprender de los desafíos y ajustar el camino cuando sea necesario. Con estas herramientas y un compromiso constante, estarás más cerca de hacer realidad lo que te propones, sin esperar que llegue el ‘momento perfecto'.

