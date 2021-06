Pandemia, teletrabajo y los límites para cuidar la salud física y mental

A lo largo del 2020 y lo que va del 2021, muchos trabajadores continúan realizando teletrabajo (conocido como home office) desde sus casas, como medida para disminuir los riesgos de contagio de la COVID-19 al trasladarse diariamente a sus centros laborales. Sin embargo, las malas posturas, el manejo de estrés, las largas horas frente al computador y la pérdida de límites de horario entre el trabajo remoto y las horas libres han hecho que muchos vean afectada su salud física, mental y emocional.

SALUD MENTAL

La psicóloga María Fe Maldonado, directora de la primera plataforma de salud emocional “Centro Estar mejor”, comenta que no es que trabajar desde casa sea necesariamente algo malo, sino que hemos sido sometidos contra nuestra voluntad, a efectuar cambios drásticos, y dentro de ellos, está trabajar desde casa.

“Entre los efectos psicológicos del trabajo remoto en tiempos de pandemia resalta principalmente la ansiedad, la cual es desencadenada por un estado de distes (malestar por estrés) sostenido producto del cambio de vida forzoso. Cuando uno está en estado de ansiedad, sufre malhumor, lo que conlleva a la mala comunicación y al maltrato, tanto personal como hacia el entorno”, comenta.

La especialista resalta que al percibir que uno no tiene alternativas o que pierde el control de la situación, es que se percibe ansiedad. “Eso incluye trabajar desde casa y hacer todas las actividades también desde casa”, menciona.

Establecer límites en el teletrabajo, como horarios y carga laboral, pueden ayudar a no afectar nuestra salud mental. “Siempre diremos que la comunicación y la honestidad son la base de las relaciones; y eso incluye las relaciones laborales”, sostiene Maldonado.

“Tener comunicación clara sobre lo que esperan de nuestro trabajo, así como lo que esperamos de nuestro empleador. Es decir, establecer las reglas del juego claras. Acordar puntos intermedios en donde puedas cumplir con tus objetivos y que la empresa sea considerada contigo. Ya que el malestar emocional es más común hoy en día, hay una tendencia a tratar de llenarlo con más trabajo”, añade.

Además, la especialista en salud emocional resalta que “las comunicaciones eran más cercanas y directas y con menos interrupciones”.

“Esa diferencia hace que parte de los procesos que antes eran instantáneos, hoy ocupen más tiempo. Por ello, hay una sensación de haber más trabajo, cuando en realidad no es que haya más o menos, es que de por sí, puede ser más engorroso. Eso también es algo que se debe tomar en cuenta y comunicarlo, de ser necesario”, sostiene.



La psicóloga Maldonado es clara al afirmar que la falta de límites en general afecta nuestra salud mental y eso incluye límites en el teletrabajo.

“Cuando no sabes establecer límites en el trabajo, absorbes parte del tiempo que debería ser dedicado a otras actividades. Es decir, duermes menos, por lo tanto sufres de insomnio; comes desbalanceado, por lo tanto, no solo tiendes a subir de peso, sino que tienes menos energía y malestares estomacales. Estás menos tiempo con tus hijos, es decir, sufres de cargo de conciencia; le dedicas menos tiempo de calidad a tu pareja y eso también conlleva más problemas y malestar”, menciona.

La especialista finaliza que, en general, la falta de límites o simplemente su inexistencia, conlleva a diversos problemas que afectan nuestra salud mental.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, más de 220,000 personas realizan trabajo remoto de manera formal.



SALUD FÍSICA

Los ojos son uno de los órganos que se ven más afectados por el trabajo remoto, por el uso de computadoras. El doctor Rodrigo Arana, especialista en cirugía de retina, vítreo y trauma ocular de Oftálmica Clínica de la Visión, menciona que una complicación que se está viendo en las personas que trabajan de manera remota es la fatiga visual por el uso constante de pantallas.

“Ante esa situación, se sugiere poner en práctica la técnica del 20-20-20-20, la cual consiste en que cada 20 minutos se mire por 20 segundos un punto a 20 metros de distancia (o lo más lejano que sea posible) y parpadeando suavemente 20 veces. El uso de gotas lubricantes formuladas también ayudará a evitar estas molestias”, indica.

El especialista menciona que, además, el uso incrementado de productos de limpieza como lejía y alcohol puede afectar también la salud visual al ser sustancias irritables.



“Se recomienda utilizar lentes protectores cuando se empleen estas sustancias para evitar cualquier salpicadura. Si ingresaran estos líquidos, se debe lavar por completo los ojos con abundante agua limpia y luego de ello, acudir cuanto antes donde un especialista oftalmólogo”, añade.



Finalmente, el doctor Arana dice que es importante que se tenga en cuenta la realización de una evaluación oftalmológica completa que incluya revisión de la agudeza visual, fondo de ojo con dilatación para observar la retinas, entre otras.

Por su parte, el doctor Carlos Rimachi Farfán, especialista en salud ocupacional del Instituto Daniel Alcides Carrión, sostiene que algunas de las complicaciones principales del trabajo remoto surgen debido a la inexistencia de mobiliario adecuado y la ausencia de ventilación e iluminación de los ambientes en el hogar.

“Es importante que contemos con una silla de trabajo que nos permita una buena y cómoda postura al realizar nuestras actividades diarias. Recordemos que una mesa de escritorio y una silla ergonómica pueden marcar la diferencia. También un ambiente iluminado y con buena ventilación. Un error común es restarles importancia a estos aspectos y tener problemas como pérdida de la agudeza visual, fatiga visual, dolores de cabeza, mala concentración e incluso trastornos depresivos”, señala.

El especialista agrega que es muy importante incluir pausas activas diariamente para atenuar los riesgos disergonómicos (dolores en el cuerpo).



“El trabajador no debe minimizar el riesgo que representa para su salud el no contar con un espacio adecuado de trabajo en casa y el manejo correcto de sus horarios laborales, porque pueden desencadenarse problemas tanto físicos como emocionales”, finalizó Rimachi.

