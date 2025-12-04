Cenaida Uribe sobre Alianza Lima en el Mundial de Clubes: "Queremos hacer una buena presentación, todos son muy fuertes"

Cenaida Uribe, jefa de equipo de vóley de Alianza Lima, se pronunció sobre la participación del cuadro blanquiazul en la próxima edición del Mundial de Clubes, que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre en Brasil.

“Vamos a Brasil a dar lo mejor del equipo, que es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Puede que no nos demos cuenta en este momento, pero para nosotros es histórico que un equipo peruano juegue un Mundial de Clubes”, señaló en Movistar Deportes.

Uribe resaltó que Alianza logró un hecho histórico, ya que se convirtió en el primer club peruano en disputar el Mundial de Clubes de vóley.

“Si me lo preguntabas al inicio de mi gestión, te hubiera dicho que no seguramente, pero se fue dando. Es un premio al trabajo que se viene dando como comando técnico y como institución y vamos a dar lo mejor en este mundial”, agregó.

La jefa de equipo también informó que, a diferencia de sus rivales, Alianza llegará a la cita mundialista con un menor número de partidos disputados.

“Estamos mentalizadas en este torneo y era importante que agarremos ritmo de partidos. No ha costado, al contrario, lo han hecho bien, se ha notado en la cancha y nos ha servido para agarrar ritmo, pues mientras los otros equipos llegan con 20 o 30 partidos encima, nosotros tenemos cinco o seis”, detalló.

La meta de Alianza Lima

Uribe se encuentra optimista de cara a una buena campaña de Alianza en el Mundial de Clubes. “Queremos hacer una buena presentación, más no puedo decir. Todos los equipos son muy fuertes, son los mejores equipos del mundo. Italia tiene campeonas olímpicas, el equipo brasileño es una máquina. Entraremos a jugar tranquilas y ya se verá”, concluyó sobre las íntimas que ganaron ocho partidos consecutivos en la Liga Peruana de Vóley.