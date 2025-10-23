Reto internacional: Alianza Lima y la programación de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025

Se acerca la fiesta de presentación del campeón nacional. Alianza Lima dio a conocer los detalles de la programación de la Noche Blanquiazul 2025, el cuadrangular internacional donde los hinchas podrán ver en acción por primera vez al renovado plantel íntimo.

La Noche Blanquiazul 2025 tendrá como protagonistas a Alianza Lima, Regatas Lima, Fluminense (Brasil) y River Plate (Argentina) en enfrentamientos que se desarrollarán durante dos días en el Coliseo Dibós.

La nueva temporada tendrá tres retos para Alianza: en la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 buscará el tricampeonato, en el Sudamericano de Clubes apunta a llegar nuevamente a la final y será el primer equipo peruano en disputar el Mundial de Clubes.

Alianza Lima, que seguirá bajo la conducción del argentino Facundo Morando, ha incorporado a Sandra Ostos, atacante proveniente de Circolo Sportivo. En tanto, del extranjero se reforzó con María Alejandra Marín, Doris Manco, Yanlis Féliz, Elina Rodríguez y Meegan Hart.

El primer día de la Noche Blanquiazul, el primer duelo será entre Regatas y River, teniendo como cotejo de fondo el Alianza Lima ante Fluminense.

El domingo 26 la acción tendrá como primer evento el Regatas frente a Fluminense y como plato fuerte el Alianza Lima con River Plate. Vale señalar que el mismo día las blanquiazules debutarán en la Liga Peruana de Vóley, midiéndose a Kazoku No Perú en el Callao desde las 3:30 p.m.

Programación de la Noche Blanquiazul 2025

Sábado 25 de octubre / desde las 2:45 p.m.

Regatas Lima vs. River Plate

Alianza Lima vs. Fluminense

Domingo 26 de octubre / desde las 4:00 p.m.

Regatas Lima vs. Fluminense

Alianza Lima vs. River Plate

¡Solo quedan 2️⃣ días! 😍✨



Este sábado y domingo todos AL Dibós para acompañar a nuestras bicampeonas. 👏🏾#NBV2025 | @apuestatotalof pic.twitter.com/zJn687V2IG — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) October 23, 2025

Plantel de Alianza Lima Vóley para la temporada 2025-2026

Armadoras: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Opuestas: Yanlis Féliz (República Dominicana) y Maëva Orlé (Francia).

Atacantes: Elina Rodríguez (Argentina), Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez y Nayeli Yabar.

Centrales: Diana De la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez ©.

DT: Facundo Morando (Argentina)