Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: se enfrentan este sábado 24 de enero por la fecha 3 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y sus canales digitales (página web y app). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Circolo Sportivo: ¿cómo llegan a la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?



Alianza Lima llega al partido luego de ganar sus dos primeros encuentros en la fase 2. Circolo, en tanto, llega al cotejo tras perder sus dos primeros partidos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Circolo Sportivo en vivo por la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido entre Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano se disputará este sábado 24 de enero en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Circolo Sportivo en vivo por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Circolo Sportivo comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Circolo Sportivo en vivo?



El partido entre Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Circolo Sportivo: Precios de entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Alianza Lima vs Circolo Sportivo: últimos resultados

17/01/2026 | Alianza Lima 3-2 Atenea - LPV, Fase 2

11/01/2026 | Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta – LPV, Fase 2

18/01/2026 | Circolo 0-3 Géminis - LPV, Fase 2

11/01/2026 | Circolo 2-3 Regatas - LPV, Fase 2