SESI vs UVIV EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley?

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

SESI vs UVIV EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

SESI vs UVIV EN VIVO: se enfrentan este jueves 19 de febrero por la segunda fecha del grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 2:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y la página web de Latina. Además, se podrá ver por el Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe. 

¿Cuándo y dónde juegan SESI vs UVIV en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido entre SESI vs UVIV se disputará este jueves 19 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan SESI vs UVIV en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • En Perú, el partido SESI vs UVIV comienza a las 2:45 p.m.
  • En Colombia, el partido SESI vs UVIV comienza a las 2:45 p.m.
  • En Ecuador, el partido SESI vs UVIV comienza a las 2:45 p.m.
  • En Bolivia, el partido SESI vs UVIV comienza a las 3:45 p.m.
  • En Venezuela, el partido SESI vs UVIV comienza a las 3:45 p.m.
  • En Argentina, el partido SESI vs UVIV comienza a las 4:45 p.m.
  • En Chile, el partido SESI vs UVIV comienza a las 4:45 p.m.
  • En Paraguay, el partido SESI vs UVIV comienza a las 4:45 p.m.
  • En Uruguay, el partido SESI vs UVIV comienza a las 4:45 p.m.
  • En Brasil, el partido SESI vs UVIV comienza a las 4:45 p.m.

¿Dónde ver el SESI vs UVIV en vivo por TV y streaming?

El partido entre SESI vs UVIV se podrá ver EN VIVO por la página web y la app de Latina, por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org) y por el Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

SESI Club UVIV Sudamericano de Clubes de Vóley Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

