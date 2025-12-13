Atención, Alianza y Regatas: confirman las fechas del Sudamericano de clubes de vóley femenino en Perú

Perú volverá a ser sede del Sudamericano de clubes de vóley femenino. Aquí los detalles de cuándo se jugará el torneo.

Alianza Lima tendrá un nuevo reto internacional, pero no será el único club peruano, ya que Regatas Lima también representará al Perú en el próximo Sudamericano de clubes de vóley femenino, que se disputará en el país.

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) confirmó que este certamen se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero del 2026 en medio de una gran expectativa de la afición nacional.

El presidente de la FPV, Gino Vegas, confirmó las fechas tras varios días de reuniones durante el Mundial de clubes en Brasil, en donde Alianza Lima ganó uno de sus tres partidos que disputó.

Alianza, como campeón, y Regatas, como subcampeón, tiene el reto de sacar la cara por Perú en este importante evento en el cual competirás los mejores equipos de Sudamérica.

Incluso, dependiendo de los clubes que se inscriban (hasta la primera semana de enero), podrían ser tres los equipos nacionales.

"¡Se viene un 2026 lleno de grandes retos y oportunidades para el deporte bandera del Perú!", destacó la FPV.