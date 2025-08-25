Brasil vs Puerto Rico: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 3 del Mundial de Vóley 2025?

Brasil buscará su tercer triunfo en la tercera jornada del grupo C del Mundial de Vóley 2025. Sigue los detalles AQUÍ.
Brasil vs Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 3 del grupo C del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Brasil vs Puerto Rico: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Vóley Femenino 2025?
Brasil llega a esta instancia tras vencer por 3-2 a Francia, mientras que Puerto Rico cayó 1-3 ante Grecia.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Puerto Rico EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?
El partido entre Brasil vs Puerto Rico se disputará el martes 26 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Brasil vs Puerto Rico EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 07:30 a.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 07:30 a.m.
- En China, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 8:30 p.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 8:30 a.m.
- En México (CDMX), el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 06:30 a.m.
- En República Dominicana, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 08:30 a.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 09:30 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 08:30 a.m.
- En Cuba, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 08:30 a.m.
- En Italia, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 2:30 p.m.
- En España, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 2:30 p.m.
- En Turquía, el partido Brasil vs Puerto Rico comienza a las 3:30 p.m.
¿Dónde ver el Brasil vs Puerto Rico EN VIVO por TV?
El partido entre Brasil vs Puerto Rico se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (612 y 1612 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.
Brasil vs Puerto Rico: últimos resultados
- 24/08/2025 | Brasil 3-2 Francia – Mundial FIVB
- 22/07/2025 | Brasil 3-0 Grecia – Mundial FIVB
- 24/08/2025 | Puerto Rico 1-3 Grecia – Mundial FIVB
- 22/08/2025 | Puerto Rico 1-3 Francia – Mundial FIVB