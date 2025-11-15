Últimas Noticias
Perú vs Paraguay en vivo: ¿a qué hora inicia y dónde ver partido de fecha 3 del Mundial de Vóley Playa 2025?

Selección Peruana en el Mundial de Vóley Playa.
Selección Peruana en el Mundial de Vóley Playa. | Fuente: Federación Peruana de Vóley
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La dupla peruana conformada por Claudia Gaona y Lisbeth Alcca jugará su tercer encuentro en el Mundial de Vóley Playa 2025.

La dupla peruana, Claudia Gaona-Lisbeth Allcca tras un vibrante partido, cayó 2-0 (21-19/21-18) ante Lazarenko-Romaniuk de Ucrania, en la segunda fecha del Mundial de Vóley Playa que se desarrolla en Adelaide, Australia.

Las dirigidas por Leobardo Sanabria jugarán ante las paraguayas Giuliana Poletti-Michelle Valiente por la tercera fecha del grupo A.

Perú vs Paraguay: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Vóley Playa 2025?

Perú perdió 2-0 ante Ucrania en su segundo partido del Mundial.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?

El partido Perú vs Paraguay se jugará este domingo 16 de noviembre en el central court del The Drive y Pinky Flat de la ciudad de Adelaida (Australia).

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?

  • En Perú, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 1:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En Colombia, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 0:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En Venezuela, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 0:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En Argentina, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 1:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En Chile, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 1:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En Paraguay, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 1:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En Uruguay, el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 1:30 a.m. (Lunes 17 de noviembre)
  • En México (CDMX), el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 10:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Paraguay por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 11:30 p.m. 

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?

El partido entre Perú vs Paraguay se podrá por Latina (canal 2 y 702 HD) y también será transmitido EN VIVO a través de la app y página web de VBTV.

