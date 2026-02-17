Alianza Lima vs Banco República en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima cuenta las horas para su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y en su primera partido chocará contra Banco República, que es el campeón de la liga uruguaya.

El bicampeón peruano arranca como favorito en la primera jornada del Grupo A del Sudamericano de Clubes en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes.

Alianza Lima vs Banco República: ¿Cómo llegan a la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



Alianza Lima venció 3-1 a Géminis y retomó la cima de la Liga Peruana de Vóley, mientras que Banco República ganó 3-2 a Centro Desarrollo Vóleibol, en la final de la liga uruguaya.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Banco República en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs Banco República se disputará el miércoles 18 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Banco República en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs Banco República comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Banco República en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

Alianza Lima vs Banco República: precios de entradas

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55

Alianza Lima vs Banco República: Últimos resultados

Alianza Lima

Alianza 3-1 Géminis

Alianza 3-1 Regatas

Banco República

Banco República 3-2 Centro Desarrollo Vóleibol