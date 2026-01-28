VNL 2026: fechas, sedes y equipos que jugarán la Liga de Naciones de Vóley

Calendario confirmado. La Voleyball Word dio a conocer el calendario completo de la Liga de Naciones de Vóley 2026 (VNL 2026), torneo que se disputará entre el 3 de junio al 26 de julio.

La primera semana de competición, que se llevará a cabo del 3 al 6 de junio, se disputará en Nanjing (China), Brasilia (Brasil) y Quebec (Canadá). La segunda semana, que se jugará entre el 17 y 21 de junio, se celebrará en Ankara (Turquía), Filipinas y en un país por confirmar. Y la tercera semana, que se disputará del 8 al 12 de julio, se disputará en Belgrado (Serbia). Hong Kong (China) y Japón (Kansai).

Los ocho primeros de la tabla acumulada clasificarán a los playoffs, los cuales se jugarán en Macao (China), desde 22 al 26 de julio.

“La VNL continúa mostrando lo mejor de nuestro deporte, reuniendo a equipos, aficionados y comunidades de todo el mundo en una celebración compartida del voleibol”, declaró Ugo Valensi, director ejecutivo de Volleyball World.

¿Cuándo se jugará la VNL 2026?

La VNL 2026 se jugará del 3 de junio al 26 de julio. La fase de grupos se disputará en del 3 de junio al 19 de julio, mientras que la final se jugará del 22 al 26 de julio.

¿Cuáles son las sedes de la VNL 2026?

Las sedes de la VNL 2026 son la siguientes:

Nanjing (China)

Brasilia (Brasil)

Quebec (Canadá)

Ankara (Turquía)

Belgrado (Serbia)

Hong Kong (China)

Kansai (Japón)

Macao (China)



¿Cuáles son las selecciones clasificadas a la VNL 2026?

Canadá

Estados Unidos

Francia

Japón

Ucrania

Alemania

Brasil

Italia

Turquía

República Dominicana

Países Bajos

Bulgaria

China

Serbia

Bélgica

Polonia

Tailandia

República Checa

Calendario completo de la VNL 2026

Semana 1

Grupo A (Quebec - Canadá): Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Ucrania y Alemania.

Grupo B (Brasilia - Brasil): Brasil, Italia, Países Bajos, Turquía, República Dominicana y Bulgaria.

Grupo C (Nanjing - China): China, Serbia, Béligca, Polonia, Tailandia y República Checa.

Semana 2

Grupo A (Ankara - Turquía): Turquía, Brasil, Francia, Bélgica, Alemania y China.

Grupo B (Filipinas): Japón, Italia, Estados Unidos, Serbia, República Dominicana y República Checa.

Grupo C: Tailandia, Ucranica, Bulgaria, Canadá, Países Bajos, Polonia.

Semana 3

Grupo A (Belgrado - Serbia): Serbia, Bulgaria, República Checa, Francia, Países Bajos y Alemania.

Grupo B (Hong Kong - China): China, Italia, Ucrania, Canadá, Bélgica, República Dominicana.

Grupo C (Kansai - Japón): Japón, Brasil, Polonia, Turquía, Estados Unidos y Taliandia.