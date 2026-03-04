Últimas Noticias
Con sorpresas, se disputó la primera fecha del RallyMobil Perú 2026

La primera fecha reunió a familias y aficionados en el Balneario de Asia.
| Fuente: RallyMobil Perú
por Lucia Céspedes Millares

·

El último sábado se celebró en el balneario de Asia la primera fecha del RallyMobil 2026, organizado por el expiloto peruano Ramón Ferreyros.

La temporada 2026 del RallyMobil Perú comenzó en el Boulevard de Asia con una jornada marcada por la exigencia del recorrido y las condiciones nocturnas. La fecha inaugural se disputó bajo un formato tipo sprint y reunió a 27 tripulaciones, aunque solo 22 lograron culminar la competencia.

El tramo en la pampa cambió por completo el desarrollo de la carrera, dado que la baja visibilidad provocó errores en los pilotos que venían liderando. La salida de Alex Heilbrunn y Juan Pedro Cilloniz abrió el camino para que André Martínez y Matías Aranguren tomaran el control en los últimos especiales y se quedaran con el primer lugar de la categoría RC3.

Ante esto, Martínez se mostró emocionado por el debut con triunfo en el campeonato. "Estoy feliz con este logro, que por un momento parecía inesperado. Fue un rally corto, pero muy intenso entre lo intrincado del kartódromo sobre asfalto y la parte más rápida de la pampa, que de noche fue espectacular, pero complicada", declaró.

André Martinez y Matías Aranguren hicieron un tiempo de 17m57.1s.
| Fuente: RallyMobil Perú

Mientras que Raúl Orlandini, acompañado por Pedro de la Cruz, finalizó segundo en la clasificación general y dominó la categoría TIN. Ambos se perfilan como protagonistas del campeonato en esta nueva temporada.

La competencia también tuvo actuaciones destacadas en otras categorías, con Mario Hart y Ashley García como los mejores entre los UTV, además de triunfos de Roberto Matos y Álvaro Rivera en Rally4, y Álvaro Silva e Ítalo Silva en Camionetas T1, confirmando un arranque variado y competitivo del certamen.

El clima ayudó a una considerable asistencia del público, quienes estuvieron presentes en el retorno del automovilismo nacional a una importante plaza como Asia. La próxima parada será en el departamento de Junín, del 27 al 29 de marzo que tendrá como base la ciudad de Jauja.

Fechas confirmadas Perú temporada 2026

27-29 de marzo | Jauja

22-24 de mayo | Huancayo

26-28 de junio | Norte

7-9 de agosto  | Sur

21 de noviembre | Lurín

rallymobil perú 2026 ramón ferreyros Automovilismo

