Con sorpresas, se disputó la primera fecha del RallyMobil Perú 2026

La temporada 2026 del RallyMobil Perú comenzó en el Boulevard de Asia con una jornada marcada por la exigencia del recorrido y las condiciones nocturnas. La fecha inaugural se disputó bajo un formato tipo sprint y reunió a 27 tripulaciones, aunque solo 22 lograron culminar la competencia.

El tramo en la pampa cambió por completo el desarrollo de la carrera, dado que la baja visibilidad provocó errores en los pilotos que venían liderando. La salida de Alex Heilbrunn y Juan Pedro Cilloniz abrió el camino para que André Martínez y Matías Aranguren tomaran el control en los últimos especiales y se quedaran con el primer lugar de la categoría RC3.

Ante esto, Martínez se mostró emocionado por el debut con triunfo en el campeonato. "Estoy feliz con este logro, que por un momento parecía inesperado. Fue un rally corto, pero muy intenso entre lo intrincado del kartódromo sobre asfalto y la parte más rápida de la pampa, que de noche fue espectacular, pero complicada", declaró.