Lujosa definición: Yoshimar Yotún anotó con Sporting Cristal en duelo contra Carabobo en Venezuela [VIDEO]

Sporting Cristal rompió la paridad en el duelo ante Carabobo en Venezuela por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Tras un inicio irregular, el cuadro celeste encontró la ruta del gol en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia).

El árbitro Ramon Abatti Abel sancionó penal a favor de Cristal, que cambió por gol Yoshimar Yotún. El referente del cuadro celeste se paró frente al balón y con una exquisita definición de zurda, engañó al arquero rival, para colocar el 1-0 en el minuto 14 del primer tiempo.

Yotún atraviesa un buen momento. Llegaba tras anotar ante 2 de Mayo en Paraguay, también con lanzamiento de penal.

Hay que indicar, que los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori viajaron con las bajas del zaguero Luis Abram y del extremo argentino Santiago González, ambas por lesión, mientras que también se informó que los jóvenes delanteros Maxloren Castro y Jair Moretti fueron desconvocados por un problema disciplinario.

Así fue el penal de Yoshimar Yotún en el Cristal vs Carabobo. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs Carabobo: así arrancaron en duelo

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.