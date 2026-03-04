Últimas Noticias
Lujosa definición: Yoshimar Yotún anotó con Sporting Cristal en duelo contra Carabobo en Venezuela [VIDEO]

Así fue la celebración de Yoshimar Yotún con sus compañeros de Sporting Cristal.
Así fue la celebración de Yoshimar Yotún con sus compañeros de Sporting Cristal. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Yoshimar Yotún colocó el 1-0 de Sporting Cristal frente a Carabobo por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal rompió la paridad en el duelo ante Carabobo en Venezuela por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Tras un inicio irregular, el cuadro celeste encontró la ruta del gol en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia).

El árbitro Ramon Abatti Abel sancionó penal a favor de Cristal, que cambió por gol Yoshimar Yotún. El referente del cuadro celeste se paró frente al balón y con una exquisita definición de zurda, engañó al arquero rival, para colocar el 1-0 en el minuto 14 del primer tiempo.

Yotún atraviesa un buen momento. Llegaba tras anotar ante 2 de Mayo en Paraguay, también con lanzamiento de penal.

Hay que indicar, que los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori viajaron con las bajas del zaguero Luis Abram y del extremo argentino Santiago González, ambas por lesión, mientras que también se informó que los jóvenes delanteros Maxloren Castro y Jair Moretti fueron desconvocados por un problema disciplinario.

Así fue el penal de Yoshimar Yotún en el Cristal vs Carabobo
Así fue el penal de Yoshimar Yotún en el Cristal vs Carabobo. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs Carabobo: así arrancaron en duelo

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y José Riasco.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzales; Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

