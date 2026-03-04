Cusco: extranjeros son denunciados por presuntamente estafar a una comerciante y llevarse 20 mil dólares

La agraviada señaló que los sujetos utilizaron la modalidad del 'cambiazo' para quedarse con el dinero, con la excusa de que pretendían hacer un intercambio de dólares a soles.

Cusco: extranjeros son acusados por presuntamente estafar a una comerciante y llevarse 20 mil dólares | Fuente: RPP

Dos ciudadanos extranjeros fueron denunciados este miércoles por presunta estafa ante la Policía Nacional bajo la modalidad del 'cambiazo'. Este hecho se dio en un minimarket ubicado en el Centro Histórico de Cusco.

La dueña del establecimiento contó a la prensa local que este hecho sucedió la tarde de ayer. Según indicó, los sujetos serían de nacionalidad ucraniana y llegaron indicando que tenían un monto de dinero en soles que pretendían cambiar a 20 mil dólares.

Según la víctima, es su madre quien atiende a los extranjeros y tras escuchar su pedido, les muestra los 20 mil dólares en efectivo a los hombres. Sin embargo, estas personas desisten en su pretensión y le devuelven el dinero, colocando dicho monto en una cartuchera negra para luego retirarse con la excusa de que iban a traer los billetes en soles para hacer la transacción.

Grande fue la sorpresa de la mujer al revisar dicha cartuchera, pues solo había billetes falsos y papeles que asemejaban a dólares.

"Nos hicieron el 'cambiazo', le dimos los dólares y nos los devolvió, pero ese momento ya lo había cambiado ya. Hojas blancas, solo el billete de arriba era un un dólar real. Parece que son de ucranianos. Estamos pidiendo la ayuda a todos los cusqueños, que nos ayuden para poder encontrarlos y para recuperar gran parte de este dinero, porque es parte de los ahorros de la vida de mi madre", expresó la agraviada a RPP.

La propietaria del local comercial sostiene que el dinero que los ciudadanos extranjeros se llevaron era para invertir en otro negocio. Por eso piden que la Policía, a través de la División de Investigación Criminal - DIVINCRI Cusco, donde formalizaron la denuncia, logren la ubicación de los presuntos estafadores.