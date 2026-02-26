Sergio Dávila cuestiona visita de presidente Balcázar a Arequipa: “No ha llevado ningún tipo de ayuda humanitaria”

Sergio Dávila propuso que las ayudas económicas a las familias afectadas durante la emergencia se distribuyan de manera directa. | Fuente: RPP

El excongresista, Sergio Dávila, candidato al Senado por el partido Perú Primero, cuestionó la visita del presidente de la República, José María Balcázar, a Arequipa, donde las lluvias han causado daños considerables en la infraestructura, viviendas y la población de la región.

En esa línea, el exparlamentario indicó que los arequipeños se sienten “indignados” debido a la corta visita del mandatario. Asimismo, según Dávila, Balcázar no ofreció ayuda humanitaria durante su paso por la Ciudad Blanca.

“Ayer nos sentimos totalmente indignados y los arequipeños se sienten totalmente indignados porque [el presidente] ha ido, creo, una hora, se ha vuelto, ha dejado la mano estirada de los pobladores de Villa Continental de Cayma, al alcalde y todos. Se ha salido prácticamente de Arequipa. No ha llevado ningún tipo de ayuda humanitaria, que normalmente el presidente va, él es el presidente de Defensa Civil, de Indeci, y se ha tenido que quedar en Arequipa para poder dirigir desde Arequipa lo que estaba pasando y la operación de todo el riesgo”, señaló en Ampliación de Noticias.

Además, Dávila ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas del reciente accidente de helicóptero que dejó cuatro muertos en Caravelí, así como a las familias de las personas fallecidas por los desastres naturales en la zona.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sergio Dávila propone soluciones para Arequipa tras desastres

Dávila también analizó la emergencia y expuso que el Ministerio de Salud enfrenta serias dificultades en Arequipa, citando problemas en los hospitales y la falta de acceso a medicamentos asequibles.

“El Ministerio de Salud es un caos en Arequipa. Los hospitales, ustedes van a Honorio Delgado y ven como las columnas, el fierro, el agua está chorreando, en cualquier momento colapsa. Tenemos 6 000 metros para poder hacer un hospital nuevo y no se hace. Las medicinas realmente no están al alcance de la gente. Mientras que una medicina genérica cuesta 1.80 el blíster, la medicina de marca cuesta 37 soles. Ahí yo lo he podido comprobar en una farmacia. Entonces, esa diferencia de 20 veces más, yo creo que no está al alcance de los pobladores y tenemos que regular eso”, indicó.

Asimismo, el candidato al Senado propuso que las ayudas económicas a las familias afectadas durante la emergencia se distribuyan de manera directa para facilitar la reconstrucción de viviendas.

“En vivienda, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha estado ayer en Arequipa y no ha dicho absolutamente nada. Van a ofrecer un bono de 500 soles mensuales durante dos años para los pobladores damnificados, para las 1200 familias. Pero no hagamos eso. Démosles la plata de una vez y, a través de Techo Propio, hagamos la reconstrucción de la vivienda. Porque le dan los 500 soles y se lo gastan en comida, en víveres, en otras cosas. Y no lo van a usar prácticamente en su reconstrucción de vivienda. Hay que monitorear eso. Para eso vivienda tiene operadores, tiene gente que realmente puede hacerlo”, concluyó.