Los Mirlos se presentarán en el Festival de Roskilde 2026 en Dinamarca

La agrupación peruana Los Mirlos llevará la cumbia amazónica a Europa al confirmar su participación en el Festival de Roskilde 2026, uno de los encuentros musicales más importantes de Dinamarca. El evento se realizará del 27 de junio al 4 de julio y la banda subirá al escenario el último día.

A través de su página oficial, el festival destacó la trayectoria del grupo y el impacto de la cumbia peruana en la escena global. “Los ritmos vibrantes de la cumbia han tenido una capacidad inigualable para diversificarse y fusionarse con otros géneros y tradiciones. La cumbia tiene sus raíces en Colombia, pero floreció como una variante local en Perú en los años 60 y 70, donde se fusionó con elementos del surf rock y la música psicodélica”, señala la descripción del evento.

El Festival de Roskilde resaltó además que Los Mirlos son considerados pioneros de la llamada cumbia amazónica y una de las agrupaciones más influyentes del género. “Este verano, te invitamos a una gran fiesta de cumbia cuando la fenomenal banda visite el Festival de Roskilde”, añade el comunicado.

La organización también recordó que el grupo ha tenido una presencia destacada en grandes escenarios internacionales, como Coachella, donde en 2025 se convirtieron en la primera banda peruana en presentarse en la historia del festival.

¿Con quiénes compartirá escenario Los Mirlos en el Festival de Roskilde?

Conoce a algunos de los artistas que se presentarán en el festival el 4 de julio junto con Los Mirlos:

Bad Gyal (España): la cantante despliega su sudoroso y sensual universo de reggaetón, dancehall y pop, donde hay espacio para bajos pesados y ritmos de club.

la cantante despliega su sudoroso y sensual universo de reggaetón, dancehall y pop, donde hay espacio para bajos pesados y ritmos de club. Ata Kak (Ghana) : músico danés que mezcla cruda y funky de highlife ghanés, ritmos electrónicos y hip-hop.

: músico danés que mezcla cruda y funky de highlife ghanés, ritmos electrónicos y hip-hop. Bruno Berle (Brasil) : su música se mueve entre dos mundos: el folclore tradicional brasileño, con profundas raíces históricas, y el pop electrónico moderno.

: su música se mueve entre dos mundos: el folclore tradicional brasileño, con profundas raíces históricas, y el pop electrónico moderno. Linker (Brasil) : la cantante mezcla de tradiciones brasileñas, música de la diáspora africana y pop, soul y R&B contemporáneos.

: la cantante mezcla de tradiciones brasileñas, música de la diáspora africana y pop, soul y R&B contemporáneos. Ketama (Irlanda) : el DJ y productor llegará con su estilo de música llamado sledgehammer house.

: el DJ y productor llegará con su estilo de música llamado sledgehammer house. CRRDR (Colombia) : con un humor ácido y una sólida inspiración del hard techno y el gabber, infunde nueva energía en formas conocidas y crea nuevos híbridos entre géneros latinoamericanos como el baile funk, el reggaetón y la guaracha.

: con un humor ácido y una sólida inspiración del hard techno y el gabber, infunde nueva energía en formas conocidas y crea nuevos híbridos entre géneros latinoamericanos como el baile funk, el reggaetón y la guaracha. 1111 (España): el colectivo musical se formó en Madrid por los músicos y productores Fedra, Armas y ru0001; y se consolidaron como referentes de la música pop electrónica progresiva.

¿Qué es el Roskilde Festival donde tocarán Los Mirlos?

El Festival de Roskilde es un evento benéfico, y todos los beneficios se destinan a causas benéficas, especialmente para niños y jóvenes. Al comprar una entrada, estarías apoyando a las iniciativas o ser voluntario, se contribuirá a forjar un futuro mejor para los más necesitados.

“ El Festival de Roskilde es más que una simple experiencia musical; a menudo lo llamamos una plataforma para la acción. Conectamos el arte, la sostenibilidad y la responsabilidad social, convirtiendo las palabras en acciones concretas. Nuestra ambición es inspirar y conmover a las personas porque creemos que las comunidades tienen el poder de generar esperanza y oportunidades para el cambio”, dice la página web del evento.