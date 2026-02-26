Incendio incontrolable a una cuadra del Hospital Almenara: reportan un bombero herido y dos mujeres afectadas por humo

Este es el panorama en la zona de emergencia. | Fuente: RPP

Continúa incontrolable el incendio declarado esta mañana en un almacén del cruce de los jirones Abtao y García Naranjo, a tan solo una cuadra del Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria.

Hasta 25 unidades del Cuerpo de Bomberos han llegado a atender la emergencia, reportada minutos antes de las 7:00 a.m. de este jueves, 25 de febrero, según consigna la página web de la institución.

Si bien durante la mañana se habló de un incendio controlado, un equipo de RPP ha constatado que las llamas se han reavivado. Nuestro periodista informó que desde el predio emana una inmensa columna de humo negro y en el techo son visibles las lenguas de fuego.

Lamentablemente, un bombero ha resultado herido durante la faena de extinción del incendio: el agente se encontraba, de 63 años, se encontraba sobre una escalera telescópica, cuando intentó esquivar una densa columna de humo que avanzaba hacia su posición, pero su pierna quedó atrapada en la unidad, provocándole una lesión.

El efectivo bomberil fue trasladado al Hospital Almenara, para ser atendido.

En tanto, dos mujeres resultaron afectadas por inhalación del humo, por lo que fueron atendidas en el lugar.



Incendio “confinado”

Más temprano, en diálogo con RPP, Marcos Pajuelo Herrera, jefe de la Cuarta Dependencia Departamental de Lima Centro, aseguró que el incendio ha logrado ser “confinado”, o sea, no podrá propagarse; aunque aún queda mucho trabajo por hacer hasta dar por acabada la emergencia.

“La emergencia está ahorita confinada. Quiere decir que la tenemos en un solo local. Estamos trabajando a fin de que esto no se propague, estamos realizando todos los trabajos con el personal, con el equipamiento necesario, para lograr la extinción. Esperamos que esta extinción sea pronta”, indicó.

Debido a que el incendio se registra a escasos metros del Hospital Almenara, EsSalud emitió un comunicado, en el que informó que se están tomando “todas las medidas de seguridad para evitar que los pacientes y personal asistencial y administrativo se vean afectados por la inhalación de humo u otras circunstancias adversas”.

“En estos momentos, se está realizando la evacuación de los pacientes ubicados en las áreas hospitalarias más próximas al siniestro hacia zonas más seguras del hospital”, indicó la institución.

“Asimismo, se ha dispuesto que las ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) estén preparadas y dispuestas para posible evacuación de pacientes hacia otros centros de salud, así como posibles transportes de heridos por el incendio hacia centros de atención que estén fuera del alcance del humo tóxico”, agregó.

Además, EsSalud informó que ha instalado un puesto de emergencia, para la atención de personas afectadas por el siniestro.