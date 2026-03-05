Últimas Noticias
¡Conoce a los 16 equipos que van a luchar para llevarse la Champions League!

Los octavos de final de la UEFA Champions League reúnen a algunos de los clubes más poderosos de Europa en busca de un lugar en cuartos de final.
Los octavos de final de la UEFA Champions League reúnen a algunos de los clubes más poderosos de Europa en busca de un lugar en cuartos de final. | Fuente: UEFA
B-Content

por B-Content

·

Los mejores clubes de Europa se preparan para disputar los octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Quieres saber cómo se mueven las cuotas? Apuesta Total te lo cuenta en la siguiente nota.

La fase eliminatoria de la UEFA Champions League vuelve a reunir a varios de los clubes más poderosos del continente en unos octavos de final que promete mucho. El sorteo dejó enfrentamientos muy interesantes, donde la historia, la actualidad deportiva y las figuras internacionales se cruzan en series que definirán a los 8 equipos que seguirán en carrera rumbo a la final de Budapest.

Uno de los cruces que más miradas concentra es el que protagonizarán el Real Madrid y el Manchester City, un duelo que en los últimos años se ha convertido en un auténtico “clásico moderno” del torneo. Ambos equipos se han enfrentado repetidamente en fases decisivas de la Champions y llegan con planteles llenos de figuras, por lo que la serie vuelve a perfilarse como una de las más equilibradas de esta ronda.

Otro enfrentamiento atractivo es el PSG vs. Chelsea en una llave que reedita la última final del Mundial de Clubes ganada por el equipo londinense, mientras que el Barcelona enfrentará al Newcastle, uno de los equipos que llega con buen momento tras su sólido rendimiento en la fase previa del torneo y en la Premier League.

Así se perfilan las cuotas para avanzar a cuartos de final
Así se perfilan las cuotas para avanzar a cuartos de final | Fuente: Apuesta Total

Así se perfilan las cuotas para avanzar a cuartos de final

La disputa por un lugar en 4tos de final comienza a tomar forma. Por ello, dichas cuotas en Apuesta Total comienzan a perfilar cuáles serían los equipos con mayores probabilidades de avanzar a los cuartos de final. En algunas llaves aparecen favoritos claros, como el Liverpool frente al Galatasaray o el Bayern Munich ante Atalanta, mientras que otros cruces se perfilan mucho más equilibrados, como el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City o la serie entre el PSG y el Chelsea.

Algo similar ocurre con enfrentamientos como el de Atlético de Madrid frente a Tottenham o el choque entre Bayer Leverkusen y Arsenal, donde la diferencia en las probabilidades refleja el momento deportivo de cada equipo. Con planteles competitivos y series que se disputarán a ida y vuelta, los octavos de final vuelven a perfilarse como una etapa en la que cualquier detalle puede inclinar la balanza en la UEFA Champions League.

Los favoritos para ganar la Champions League 2025/26
Los favoritos para ganar la Champions League 2025/26 | Fuente: Apuesta Total

Los favoritos para ganar la Champions League 2025/26

De cara a la recta decisiva del torneo, las cuotas en Apuesta Total también comienzan a perfilar a los principales candidatos para quedarse con la UEFA Champions League 2025/26. Clubes como Arsenal, Bayern Munich, FC Barcelona, Manchester City, Liverpool FC y Real Madrid aparecen entre los equipos que parten con mayores opciones de levantar el torneo más importante de Europa, en una edición que promete mantener la emoción hasta el último partido. Y para quienes quieran vivir cada jornada con más intensidad, Apuesta Total ofrece las mejores cuotas si ya definiste al equipo que crees que levantará la “orejona” en Budapest.

Apuesta Total. ¡Para ganar, hay que creer!

