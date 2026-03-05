¡Conoce a los 16 equipos que van a luchar para llevarse la Champions League!

Los mejores clubes de Europa se preparan para disputar los octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Quieres saber cómo se mueven las cuotas? Apuesta Total te lo cuenta en la siguiente nota.

La fase eliminatoria de la UEFA Champions League vuelve a reunir a varios de los clubes más poderosos del continente en unos octavos de final que promete mucho. El sorteo dejó enfrentamientos muy interesantes, donde la historia, la actualidad deportiva y las figuras internacionales se cruzan en series que definirán a los 8 equipos que seguirán en carrera rumbo a la final de Budapest.

Uno de los cruces que más miradas concentra es el que protagonizarán el Real Madrid y el Manchester City, un duelo que en los últimos años se ha convertido en un auténtico “clásico moderno” del torneo. Ambos equipos se han enfrentado repetidamente en fases decisivas de la Champions y llegan con planteles llenos de figuras, por lo que la serie vuelve a perfilarse como una de las más equilibradas de esta ronda.

Otro enfrentamiento atractivo es el PSG vs. Chelsea en una llave que reedita la última final del Mundial de Clubes ganada por el equipo londinense, mientras que el Barcelona enfrentará al Newcastle, uno de los equipos que llega con buen momento tras su sólido rendimiento en la fase previa del torneo y en la Premier League.