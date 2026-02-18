Impacto en el sector público 2026: Los tres pilares que definen al nuevo directivo en el Perú

Alex Salas, director de Maestrías y Programas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, responde a una pregunta clave: ¿qué necesita hoy un gestor público para crecer profesionalmente y generar impacto desde el Estado? Descúbrelo en esta entrevista.

Desarrollar una carrera en el sector público implica mucho más que cumplir procedimientos. Hoy, el verdadero desafío está en tomar decisiones estratégicas, sostener proyectos en contextos cambiantes y generar impacto real en la ciudadanía.

En este escenario, crecer profesionalmente dentro del Estado exige preparación especializada. Para Alex Salas, director de Maestrías y Programas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, existen tres competencias fundamentales que todo profesional del sector debe fortalecer si aspira a asumir mayores responsabilidades y consolidar su liderazgo.

¿Quieres los detalles? No te pierdas esta entrevista.

Lo que marca la diferencia en la gestión pública

1. Liderar en un entorno exigente y altamente regulado

El Estado opera bajo dinámicas a las del sector privado. La gestión pública requiere hoy profesionales capaces de comprender la complejidad del Estado y convertirla en impacto real para la ciudadanía. Como señala Alex Salas, el sector público opera bajo dinámicas propias que exigen una mirada especializada y un profundo conocimiento de sus procesos institucionales.

Asimismo, Salas advierte que la administración pública establece con claridad las responsabilidades y consecuencias ante errores procedimentales. En ese contexto, el liderazgo no puede limitarse al conocimiento técnico: requiere capacidad de análisis y seguridad para sostener decisiones.

Alex Salas también destaca que gestionar en el Estado implica enfrentar presión constante y asumir decisiones relevantes. Por ello, la formación especializada permite transformar esa exigencia en una gestión estratégica y responsable, orientada al bien público.

2. Contar con herramientas prácticas que puedas aplicar de inmediato

Muchos profesionales del Estado sienten que ya tienen experiencia, pero necesitan ordenar, actualizar y potenciar sus capacidades. Desde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el enfoque académico prioriza la aplicabilidad inmediata del conocimiento. “Para nosotros, la excelencia académica es fundamental, pero también la formación de líderes con propósito”, explica Salas.

En esa línea, destaca una metodología clara: cada programa debe ofrecer herramientas que puedan implementarse en la gestión diaria. “Una clase, una herramienta para aplicar desde el día siguiente”, resume. Esto implica fortalecer competencias en gestión de equipos, mejora de procesos, sustentación técnica de decisiones y conducción estratégica de proyectos. Según Salas, los egresados no solo dominan los conceptos, sino que comprenden cómo operar eficazmente dentro del sector público y actuar con integridad.

3. Innovación tecnológica y visión internacional

La gestión pública contemporánea exige incorporar innovación tecnológica como parte central de su estrategia. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya se aplica en investigación y análisis de políticas públicas, especialmente en el uso estratégico de datos para fortalecer la toma de decisiones. La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico fue pionera en lanzar un curso de inteligencia artificial aplicada a la gestión pública y actualmente desarrolla un programa internacional en esta materia.

A ello se suman alianzas académicas internacionales de alto nivel, como la Maestría en Gestión Pública con Doble Certificación en convenio con el Instituto Universitario Ortega- Marañón (España), así como programas desarrollados junto a la Harvard T. H. Chan School of Public Health (Escuela de Salud Pública de Harvard). “Tenemos un reconocimiento internacional que nos permite establecer convenios y colaboraciones con instituciones de primer nivel”, señala.

La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico potencia tu carrera

Las maestrías, programas y cursos están diseñados para que compartas aula con personas que ya ocupan cargos de responsabilidad en el Estado. Esta dinámica fortalece el networking y la construcción de comunidad, elementos clave para quienes buscan consolidar su trayectoria en el sector público.

Además, la oferta académica contempla modalidades presenciales y virtuales, adaptadas a profesionales con distintos niveles de responsabilidad y disponibilidad de tiempo.

Si estás pensando en asumir mayores retos en el sector público, empieza a prepararte para hacerlo. Ingresa AQUÍ y conoce más sobre la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.