Invertir para que el Perú avance: la apuesta social de ScotiaRISE

Scotiabank lanzó la segunda edición del Fondo de Impacto ScotiaRISE, un concurso nacional que financiará proyectos sociales y ambientales con hasta S/ 1 millón. Giuliana Pacheco, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank, nos contó más sobre esta iniciativa.

¿Qué significa invertir en el futuro de un país? Para Scotiabank, significa ir más allá del financiamiento tradicional y apostar por iniciativas que generen impacto social y ambiental sostenible.

Durante la entrevista, Giuliana Pacheco, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank, explicó que ScotiaRISE nace precisamente con ese propósito: fortalecer la resiliencia económica y articular esfuerzos que permitan generar desarrollo en el Perú.

Hoy, ese compromiso se concreta en una nueva convocatoria que invita a organizaciones sin fines de lucro a presentar proyectos de alto impacto para acceder a un financiamiento de hasta S/ 1 MILLÓN a través del Fondo de Impacto ScotiaRISE. Tras recibir más de 90 postulaciones, el banco reconocerá a los ganadores de esta segunda edición en cuatro categorías clave: educación financiera, empleabilidad, inclusión y acción ambiental.

Mira la entrevista completa, aquí:

Inversión social en el Perú: cómo generar oportunidades sostenibles

Giuliana Pacheco, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank, explicó que la sostenibilidad implica tomar decisiones pensando en que los recursos utilizados hoy no perjudiquen a las futuras generaciones. Pero hizo una precisión clave: no se trata solo de asistir, sino de generar oportunidades.

“La idea es que la sostenibilidad permita ir más allá del asistencialismo y trascienda hacia la articulación (…), que permita generar capacidades y la experiencia para poder generar cambios reales y sostenibles”, señaló.

El cambio de enfoque es profundo. No es solo entregar recursos, sino conectar actores, compartir conocimiento y fortalecer habilidades para que las personas puedan enfrentar los desafíos actuales y futuros con mayor preparación.

ScotiaRISE: inversión social con mirada de largo plazo

ScotiaRISE es la plataforma global del banco orientada a impulsar la resiliencia económica. Desde su lanzamiento en 2021, Scotiabank ha invertido más de S/ 544 millones a nivel global. En el Perú, más de 209 mil personas han sido beneficiadas a través de alianzas estratégicas con organizaciones sociales sin fines de lucro. Actualmente, el portafolio incluye 10 iniciativas en siete regiones del país, con un enfoque territorial y multisectorial.

La propuesta busca articular no solo recursos financieros, sino también capacidades, talento y conocimiento. Se trata de construir un ecosistema de impacto resiliente, basado en el intercambio de recursos en red que habilitan oportunidades y generan cambios reales y sostenibles.

Entre los proyectos impulsados dentro del portafolio destacan iniciativas de educación financiera que buscan cerrar brechas desde etapas tempranas, así como programas de acción ambiental en zonas altamente vulnerables. En Ucayali, por ejemplo, el proyecto ‘Guardianes del Bosque’ trabaja con más de 200 familias Yine y Asháninka, promoviendo liderazgo sostenible y conservación de casi 33 mil hectáreas de bosques comunales, además de fortalecer sistemas productivos como el cacao, cuya producción se incrementó en 13%.

Conoce más sobre ScotiaRISE aquí: https://www.scotiabank.com.pe/scotiarise.

Desarrollo sostenible: un reto que exige trabajo conjunto

El contexto nacional y global refuerza la urgencia de este tipo de iniciativas. Problemas como el cambio climático y la vulnerabilidad económica requieren algo más que acciones aisladas.

Para Giuliana Pacheco, los desafíos que enfrenta el Perú son estructurales y sistémicos, por lo que necesitan respuestas articuladas y colaborativas. La inversión social, en ese sentido, se convierte en un puente entre sectores y en una herramienta para generar impacto sostenido en el tiempo.

El Fondo de Impacto ScotiaRISE, además, prioriza criterios como impacto esperado, viabilidad, sostenibilidad e innovación, con el objetivo de contribuir con soluciones escalables y replicables en diferentes regiones y contextos del país.

Un llamado que va más allá de las empresas

Más allá del rol corporativo, la ejecutiva destacó que cada persona también puede ser agente de cambio desde las decisiones cotidianas. Informarse mejor, actuar con responsabilidad y comprometerse con el entorno forman parte de esa transformación.

La inversión social no es solo una línea dentro de un reporte empresarial. Es una apuesta por fortalecer capacidades, construir resiliencia y ampliar oportunidades en un país que necesita pensar no solo en el presente, sino en el futuro.