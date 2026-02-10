Apuesta Total anuncia patrocinio regional con la Selección Argentina

La alianza con la AFA convierte a Apuesta Total en la primera empresa de su sector en el Perú en patrocinar a una selección campeona del mundo.

Apuesta Total anunció oficialmente su alianza con la Selección Argentina de Fútbol, convirtiéndose en su patrocinador regional en el Perú durante todo el 2026. El acuerdo, firmado en la ciudad de Buenos Aires, vincula a la marca con la vigente campeona del mundo en un año clave para el fútbol internacional, fortaleciendo su posicionamiento y presencia en el mercado peruano.

Gracias a este patrocinio, los sobrinos de Apuesta Total podrán acceder a experiencias únicas vinculadas a la selección albiceleste. Entre ellas, la posibilidad de conocer en persona a sus principales figuras, visitar el predio de la AFA en Ezeiza y participar por entradas para acompañar al equipo en partidos amistosos internacionales y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino destacaron la importancia estratégica de esta alianza. “Estamos muy contentos de presentar este nuevo acuerdo comercial con Apuesta Total dentro de nuestro plan de expansión de la selección argentina en todo el mundo. Es un gran placer seguir sumando compañías de primer nivel que respalden este proyecto en un semestre tan importante, en el que nos toca seguir defendiendo nuestro título mundial”, señaló Leandro Petersen, Chief Marketing and Commercial Officer de la AFA.

El acuerdo también contempla beneficios exclusivos para la marca, como el derecho de uso de imagen de los jugadores de la selección argentina y otros activos oficiales de la AFA, además del acceso a contenido digital exclusivo y camisetas autografiadas. Todo ello permitirá a Apuesta Total seguir potenciando la experiencia que ofrece a sus clientes y reforzar su vínculo con el fútbol de élite.

Por su parte, Rodrigo Alban, director de marketing de Apuesta Total, resaltó el valor de esta nueva alianza: “Estamos muy contentos de iniciar un vínculo con la selección argentina, actual campeona del mundo, a la que acompañaremos en el desafío de defender su título. Su liderazgo, su alto rendimiento y la presencia de figuras como Lionel Messi elevan el valor de esta alianza y nos permiten ofrecer experiencias verdaderamente inolvidables a nuestros clientes”.

Con este anuncio, Apuesta Total marca un nuevo hito en la industria y consolida su perfil como una marca líder e innovadora en el mercado local. Sumado a su patrocinio con Liverpool FC, esta alianza con la selección argentina reafirma su visión de asociarse con referentes de excelencia, éxito y pasión por el fútbol.