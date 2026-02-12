Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Colágeno hidrolizado en pastillas masticables: qué es y por qué se considera una alternativa para el cuidado diario

El formato masticable permite consumir colágeno de forma simple, incluso durante actividades cotidianas como el ejercicio.
El formato masticable permite consumir colágeno de forma simple, incluso durante actividades cotidianas como el ejercicio. | Fuente: Shutterstock
B-Content

por B-Content

·

El colágeno cumple un rol clave en la piel, los huesos y las articulaciones. Conoce qué significa que sea hidrolizado y por qué su presentación en pastillas masticables destaca como una opción práctica dentro de una rutina de cuidado.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y cumple una función estructural clave. Está presente en la piel, los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos, ayudando a mantenerlos firmes, resistentes y en buen estado.

Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno comienza a disminuir, generalmente a partir de los 25 años. Este proceso puede acelerarse por factores como el envejecimiento, el estrés, la exposición solar excesiva, el tabaquismo, la falta de sueño y una alimentación poco equilibrada. Como consecuencia, pueden aparecer cambios visibles en la piel y una mayor sensación de desgaste en articulaciones y tejidos.


Colágeno hidrolizado: absorción, beneficios y uso continuo

El colágeno, en su forma natural, es una proteína de gran tamaño que el cuerpo no puede absorber directamente. Por ello, el colágeno hidrolizado pasa por un proceso de hidrólisis enzimática que lo descompone en fragmentos más pequeños, conocidos como péptidos, facilitando su absorción y aprovechamiento por el organismo.

Gracias a esta estructura, el colágeno hidrolizado puede llegar de manera más eficiente a tejidos como la piel, los huesos y las articulaciones, donde cumple funciones esenciales. Su incorporación regular contribuye a mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, apoyar la regeneración de cartílagos y articulaciones, y fortalecer huesos y masa muscular.

A partir de los 25, la producción natural de colágeno comienza a disminuir de forma progresiva. Por ello, este nutriente suele integrarse como parte de una rutina de cuidado continuo, acompañando los procesos naturales del cuerpo y ayudando a mantener la estructura y resistencia de los tejidos con el paso del tiempo. En ese sentido, la constancia resulta clave.

Al tratarse del cuidado corporal, el colágeno no actúa de forma aislada. Especialistas coinciden en que su consumo debe ser acompañado de una alimentación equilibrada, una correcta hidratación y la práctica regular de actividad física, hábitos que contribuyen al buen estado de la piel, los huesos y las articulaciones.

Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables tiene dos presentaciones: Frascos de 90 pastillas masticables con sabores surtidos o de 90 pastillas sabor a uva.
Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables tiene dos presentaciones: Frascos de 90 pastillas masticables con sabores surtidos o de 90 pastillas sabor a uva. | Fuente: vitagel.pe

Colágeno en pastillas masticables: una alternativa práctica para el cuidado diario

Hoy, muchas personas buscan formas simples de integrar el cuidado corporal a su rutina diaria, sin depender de preparaciones ni de tiempo extra.

En ese contexto, Vitagel presenta una alternativa práctica para el consumo de colágeno hidrolizado: sus Pastillas Masticables, que permiten cuidar la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones de manera sencilla, sin necesidad de agua ni preparación previa, como parte de una rutina de cuidado que se complemente con una buena alimentación, descanso adecuado e hidratación.

Se trata de un producto suizo de la familia Vitador, desarrollado para adaptarse a los estilos de vida actuales, que combina colágeno hidrolizado con magnesio y vitaminas C y D3, en pastillas con sabores a uva, mandarina, piña y cereza.

Así como jugando, gánale al tiempo masticando con Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables. Encuéntralas en MiFarma, Inkafarma y en vitagel.pe.

Te recomendamos
Tags
contenido patrocinado Colágeno Vitagel pastillas masticables Colágeno hidrolizado Cuidado de la piel y cabello suplementos belleza y bienestar Te puede interesar
Más sobre Contenido Patrocinado

Lo más leído

Últimas noticias