Colágeno hidrolizado en pastillas masticables: qué es y por qué se considera una alternativa para el cuidado diario

El colágeno cumple un rol clave en la piel, los huesos y las articulaciones. Conoce qué significa que sea hidrolizado y por qué su presentación en pastillas masticables destaca como una opción práctica dentro de una rutina de cuidado.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y cumple una función estructural clave. Está presente en la piel, los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos, ayudando a mantenerlos firmes, resistentes y en buen estado.

Con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno comienza a disminuir, generalmente a partir de los 25 años. Este proceso puede acelerarse por factores como el envejecimiento, el estrés, la exposición solar excesiva, el tabaquismo, la falta de sueño y una alimentación poco equilibrada. Como consecuencia, pueden aparecer cambios visibles en la piel y una mayor sensación de desgaste en articulaciones y tejidos.

Colágeno hidrolizado: absorción, beneficios y uso continuo

El colágeno, en su forma natural, es una proteína de gran tamaño que el cuerpo no puede absorber directamente. Por ello, el colágeno hidrolizado pasa por un proceso de hidrólisis enzimática que lo descompone en fragmentos más pequeños, conocidos como péptidos, facilitando su absorción y aprovechamiento por el organismo.

Gracias a esta estructura, el colágeno hidrolizado puede llegar de manera más eficiente a tejidos como la piel, los huesos y las articulaciones, donde cumple funciones esenciales. Su incorporación regular contribuye a mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, apoyar la regeneración de cartílagos y articulaciones, y fortalecer huesos y masa muscular.

A partir de los 25, la producción natural de colágeno comienza a disminuir de forma progresiva. Por ello, este nutriente suele integrarse como parte de una rutina de cuidado continuo, acompañando los procesos naturales del cuerpo y ayudando a mantener la estructura y resistencia de los tejidos con el paso del tiempo. En ese sentido, la constancia resulta clave.

Al tratarse del cuidado corporal, el colágeno no actúa de forma aislada. Especialistas coinciden en que su consumo debe ser acompañado de una alimentación equilibrada, una correcta hidratación y la práctica regular de actividad física, hábitos que contribuyen al buen estado de la piel, los huesos y las articulaciones.