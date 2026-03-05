Últimas Noticias
Capturan a Lupe Zevallos en San Borja: cumplirá condena de 25 años de prisión por lavado de activos

La hermana de alias 'Lunarejo' fue hallada culpable de formar parte de una red que blanqueó dinero del narcotráfico
| Fuente: Mininter
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La hermana de Fernando Zevallos, alias 'Lunarejo', exdueño de la desaparecida aerolínea AeroContinente, fue ubicada por las autoridades tras permanecer en la clandestinidad.

Judiciales
00:00 · 02:47

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada informó esta tarde la captura de Lupe Zevallos Gonzales en el distrito limeño de San Borja.

La sentenciada, quien se encontraba prófuga de la justicia, deberá cumplir la pena de 25 años de cárcel que se le impuso por el delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Lupe Zevallos fue interceptada por efectivos policiales en una operación de inteligencia que permitió dar con su paradero. Como se recuerda, la hermana de Fernando Zevallos, alias 'Lunarejo', fue hallada culpable de formar parte de una red que blanqueó dinero proveniente del narcotráfico a través de diversas empresas, principalmente la aerolínea AeroContinente.

Tras su captura, Zevallos será puesta a disposición de las autoridades judiciales para los controles de identidad de ley y, posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el establecimiento penal donde será internada.

La hermana de alias 'Lunarejo' fue hallada culpable de formar parte de una red que blanqueó dinero del narcotráfico
La hermana de alias 'Lunarejo' fue hallada culpable de formar parte de una red que blanqueó dinero del narcotráfico | Fuente: RPP

Una red de lavado millonario

El caso Zevallos es considerado uno de los procesos de lavado de activos más grandes en el país. La sentencia de 25 años, ratificada en instancias superiores, determinó que la estructura familiar de los Zevallos utilizó el sistema financiero para ocultar el origen ilícito de fondos vinculados al tráfico ilícito de drogas durante las décadas de los 90 y 2000.

Mientras Fernando Zevallos ya cumple condena en el penal de Ancón I, Lupe Zevallos había logrado evadir a la justicia por un tiempo considerable, lo que motivó su inclusión en los programas de recompensas, donde se ofrecía 100 mil soles por información sobre su paradero.

Lupe Zevallos San Borja Lunarejo Fernando Zevallos Poder Judicial

