Clínica Futuro Visión: recuperar la claridad visual es posible con una cirugía de cataratas segura y efectiva

La pérdida progresiva de visión no siempre es parte natural del envejecimiento. En muchos casos, puede tratarse de cataratas, una condición frecuente en hombres y mujeres mayores de 50 años que afecta la nitidez visual y la calidad de vida. Frente a ello, la Clínica Futuro Visión brinda un tratamiento especializado que permite recuperar la claridad visual de forma segura y con resultados notables en corto tiempo.

¿Qué son las cataratas y cuáles son sus síntomas?

Las cataratas aparecen cuando el cristalino, el lente natural del ojo, se vuelve opaco, impidiendo que la luz se enfoque correctamente en la retina. Esta condición es más frecuente en personas mayores de 50 años y puede avanzar de manera progresiva.

Los síntomas dependen del grado de opacidad y de si afecta uno o ambos ojos, pero entre las señales más comunes se encuentran:

Pérdida de visión progresiva e indolora.

Dificultad para leer o reconocer rostros.

Problemas para ver televisión con nitidez.

Visión doble en un solo ojo.

Halos alrededor de las luces.

Cambios frecuentes en la graduación de los lentes.

Aumento de miopía o disminución de hipermetropía.

Sensación de ver mejor sin gafas que con ellas (en algunos casos).

Cuando estos síntomas empiezan a interferir con la rutina diaria, la cirugía se convierte en la solución definitiva.

¿En qué consiste la Cirugía de Cataratas?

La Cirugía de Cataratas es un procedimiento oftalmológico que retira el cristalino opaco y lo reemplaza por una lente intraocular (LIO) artificial de alta precisión.

Se trata de una cirugía ambulatoria, rápida y con una mejora visual notable en corto tiempo. El objetivo no es solo retirar la catarata, sino devolver claridad visual y mejorar la calidad de vida del paciente.

En la Clínica Futuro Visión, el procedimiento se realiza con tecnología moderna, lentes intraoculares de alta calidad y bajo estrictos estándares de seguridad.

Paso a paso: así se realiza la cirugía con facoemulsificación

Una de las técnicas más utilizadas es la facoemulsificación, considerada segura y mínimamente invasiva.

1. Aplicación de anestesia: se colocan gotas anestésicas para evitar molestias durante el procedimiento.

2. Microincisión en la córnea: se realiza una incisión de pocos milímetros que no requiere puntos.

3. Fragmentación de la catarata: mediante ultrasonido, el cristalino opaco se fragmenta en partes pequeñas.

4. Extracción segura: los fragmentos se retiran sin afectar las estructuras internas del ojo.

5. Implante de lente intraocular: se coloca la LIO en la misma cápsula donde estaba el cristalino natural.

El procedimiento dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos por ojo y la recuperación suele ser de pocos días.

Técnicas avanzadas: opciones según cada caso

Los avances en oftalmología permiten elegir la técnica más adecuada según las características de cada paciente.

1.Cirugía con láser de femtosegundo

Utiliza un láser de alta precisión para realizar incisiones y fragmentar la catarata antes de su extracción.

Beneficios:

Mayor precisión quirúrgica.

Menor inflamación postoperatoria.

Recuperación más rápida.

Posible reducción del astigmatismo en casos seleccionados.

2.Técnicas Mininuc y Facofractura

Indicadas en cataratas más densas.

Mininuc: permite extraer el núcleo preservando la cápsula posterior.

permite extraer el núcleo preservando la cápsula posterior. Facofractura: fragmentación manual o asistida para facilitar la extracción.

La elección de la técnica depende de una evaluación integral realizada por el oftalmólogo.

Beneficios que van más allá de la visión

El valor de la cirugía no se mide únicamente en términos económicos, sino en la posibilidad de recuperar la independencia y el bienestar. Al retirar la catarata e implantar una lente intraocular de alta precisión, el paciente vuelve a disfrutar de una visión clara y nítida, con mejor percepción de colores y detalles. Esto reduce la dependencia de lentes y, en casos seleccionados, permite corregir otros defectos refractivos como la presbicia o el astigmatismo.

Miles de personas han retomado actividades cotidianas como leer, conducir o disfrutar de la televisión con mayor seguridad, recuperando así su calidad de vida.

Tecnología de última generación y médicos líderes en el país

En la Clínica Futuro Visión, la Cirugía de Cataratas está a cargo de médicos oftalmólogos altamente especializados y reconocidos a nivel nacional e internacional.

La clínica cuenta con:

Tecnología moderna para diagnóstico y cirugía.

Lentes intraoculares de alta calidad.

Procedimientos seguros y altamente efectivos.

Cirugía ambulatoria y de rápida recuperación.

Evaluación integral y seguimiento postoperatorio.

Respaldo de más de 30 años de trayectoria y prestigio.

El enfoque es integral, personalizado y humano, acompañando al paciente en cada etapa del proceso para brindarle confianza y tranquilidad.

Recuperar la calidad de vida está en tus manos

Las cataratas no tienen por qué limitar la rutina diaria. Detectarlas a tiempo y acceder a un tratamiento especializado puede marcar la diferencia.

