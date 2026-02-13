Juan Sheput sobre controversia por Megapuerto de Chancay: “Los chinos deben entender que es necesaria la supervisión”

El exministro Juan Sheput aseguró que los chinos “no pueden estar al margen” de la regulación peruana.

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo Juan Sheput se refirió este viernes a la polémica en torno al fallo judicial que excluye al Megapuerto de Chancay de la regulación y fiscalización por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en la Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

En el programa Ampliación de Noticias, el candidato al Senado por País para Todos sostuvo que el gigante asiático siempre actúa con una postura de “oscurantismo”.

“Yo lo he vivido como ministro de Trabajo en el caso de Shougang. No quieren que se les supervise […]. Ahí tuve que actuar utilizando mi personalidad para imponerme y hacer una verdadera supervisión”, declaró.

Sheput aseveró que el Megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre de 2024, no puede estar al margen de la supervisión del Estado peruano porque, de lo contrario, esta área se convertiría en un “enclave”; es decir, un territorio incluido en otro con diferentes características políticas y administrativas.

“Entonces, los chinos tienen que entender de qué es necesaria la supervisión. La supervisión, sobre todo, en los ámbitos de operaciones y de regulaciones laborales. No pueden estar al margen…”, acotó.

Asimismo, Sheput mencionó que es “inobjetable” que el Perú está en el foco de China y de Estados Unidos, cuyo gobierno ha criticado la sentencia judicial que ordena a Ositran abstenerse de realizar labores de sanción y fiscalización en el Megapuerto.

“Es inobjetable de que a nivel internacional hay competencia entre Perú y entre China y los Estados Unidos. Y el Perú se ha convertido en un hub. ¿Por qué? Porque estamos en el océano del siglo XXI, el océano Pacífico, el lugar que contiene a las mayores economías del mundo, ya no es el océano Atlántico”, indicó.

“No podemos dejar de lado el aspecto geopolítico. El Perú es un país súper interesante por ubicación, por recursos naturales y una serie de cosas adicionales”, agregó.

El fallo judicial

El Poder Judicial determinó que el Ositran debe "abstenerse de ejercer -directamente o a través de sus dependencias u organismos técnicos adscritos- sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción" sobre las actividades del puerto.

En la práctica, esto significa que el regulador no podrá intervenir en la operación del terminal ni aplicar medidas de control administrativo.

La única excepción será la fijación de tarifas a los usuarios finales, y únicamente en caso de que el Indecopi confirme previamente que no existe competencia en el mercado.