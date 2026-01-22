¿Cómo identificar empresas financieras formales? Claves para proteger tu economía en el entorno digital

Antes de solicitar un préstamo online, lo mejor es verificar la formalidad de la empresa y revisar detenidamente las condiciones que ofrece. Merite.pe nos brinda algunos consejos adicionales para elegir opciones seguras y proteger tu economía.

En la actualidad, los servicios financieros digitales tienen alta demanda y cada vez son más los peruanos que acceden a préstamos personales a través de plataformas en línea, pues son más rápidas y accesibles. Sin embargo, la opción online también ha propiciado la aparición de muchas empresas informales que ponen en riesgo la economía y los datos personales de los usuarios.

En este contexto, Merite.pe, empresa formal registrada por la SBS, nos presenta algunos consejos y señales para evitar malos momentos y saber identificar a empresas seguras:

¿Cómo saber si una empresa financiera es formal?

Los expertos señalan tres aspectos fundamentales que todo peruano debe verificar antes de solicitar un crédito:

Consulta en la SBS: Todas las empresas financieras formales en Perú deben estar supervisadas o en el caso de las fintech, registradas en la SBS. Los usuarios pueden consultar el directorio oficial en www.sbs.gob.pe para confirmar que la empresa figure dentro de esta lista. Transparencia en costos: Las entidades formales están obligadas a mostrar de manera clara la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), que incluye todos los costos asociados al préstamo. Desconfíe de ofertas que no especifican esta información o que ocultan comisiones. Comunicación verificable: Una empresa formal debe contar con canales oficiales de comunicación claramente identificados, incluyendo una página web con certificado de seguridad (https), redes sociales verificadas y un servicio de atención al cliente accesible.

Principales señales de alerta

Cuando se trata de la seguridad financiera, es mejor prevenir que lamentar, por eso, los usuarios deben estar atentos a estas señales que podrían indicar informalidad:

Solicitud de pagos adelantados antes de la aprobación del préstamo

Falta de contrato formal o falta de claridad en los términos y condiciones

No figura en la Super Intendencia de Bancas y Seguros como empresa formal

Comunicación por fuera de los canales oficiales establecidos

Ofertas con tasas "demasiado buenas para ser verdad" sin explicación de costos

Presión para tomar decisiones inmediatas sin tiempo para revisar condiciones

Merite: una opción formal y segura para préstamos personales online

Los préstamos online son seguros y confiables cuando se trata de empresas formales como Merite.pe. Para quienes buscan un préstamo personal digital con todas las garantías de formalidad, Merite.pe se presenta como una alternativa confiable en el mercado peruano. Además de estar registrada en la Superintendencia de Bancas y Seguros, cumple con todos los estándares regulatorios y de transparencia exigidos para operar en el sector financiero.

Sumado a esto, tiene una página web oficial y verificable. Asimismo, cuenta con canales de atención oficiales y opera bajo estrictos protocolos de seguridad para la protección de datos personales. Los usuarios pueden verificar el cumplimiento con la normativa peruana y acceder a información clara sobre costos, comisiones y TCEA antes de solicitar cualquier producto.

Con presencia consolidada en el mercado peruano, Merite.pe ofrece préstamos personales 100% digitales bajo un modelo transparente y responsable, posicionándose como una opción segura para quienes valoran la formalidad y el cumplimiento normativo en sus decisiones financieras.

Además, Merite.pe forma parte de la Asociación Peruana de Empresas de Préstamos (Peru Lending), gremio que agrupa a las principales empresas del sector comprometidas con las buenas prácticas, la transparencia y el desarrollo responsable de la industria crediticia en el país.

