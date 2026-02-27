Aprender haciendo: el modelo educativo que acerca la universidad al mundo real

Una de las observaciones más frecuentes sobre la educación superior en América Latina apunta a la brecha entre la formación universitaria y las exigencias del mercado laboral. Carreras con una fuerte carga teórica, prácticas relegadas a los últimos semestres y egresados que enfrentan su primer empleo sin experiencia previa siguen siendo parte del diagnóstico regional.

En respuesta a ese escenario, algunas universidades han comenzado a revisar sus métodos de enseñanza. Desde Bolivia, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha optado por un enfoque pedagógico que prioriza la experiencia como eje formativo. El objetivo es preparar profesionales a partir del ejercicio práctico, sin desligarlo de lo académico.

“Aprender haciendo permite que los estudiantes desarrollen competencias reales desde el inicio de su formación. En Unifranz no solo transmitimos contenidos, desafiamos a los estudiantes a aplicar lo aprendido en proyectos de impacto social, simulaciones, retos empresariales y dinámicas colaborativas”, explica Gustavo Montaño, vicerrector académico nacional de Unifranz.

Este enfoque se ha consolidado como uno de los pilares del modelo educativo de la universidad y como un rasgo distintivo que comienza a captar la atención de estudiantes de Bolivia y de otros países de la región, donde la experiencia práctica se ha vuelto un criterio central al momento de elegir dónde estudiar.

Cuando la práctica está al comenzar el camino

En muchos sistemas universitarios tradicionales, la práctica profesional aparece al final de la carrera, como un requisito previo a la titulación. En Unifranz, la lógica es distinta porque la práctica está integrada desde los primeros semestres.

A lo largo de su formación, los estudiantes trabajan con casos reales, desarrollan proyectos aplicados, participan en simulaciones profesionales y enfrentan desafíos vinculados a su futura profesión. Este proceso fortalece la autonomía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos reales, competencias transversales que hoy resultan indispensables en cualquier campo laboral.

El diagnóstico regional respalda esta apuesta. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 45% de los empleadores en América Latina considera que los egresados universitarios no cuentan con las competencias prácticas necesarias para desempeñarse eficazmente durante sus primeros años de trabajo.

“La única forma de estar preparados es conocer de qué se trata el trabajo al que van a enfrentarse, y eso solo se logra cuando se ha vivido una experiencia similar”, señala Pablo Ardaya, director nacional de Capital Humano de Unifranz.

Más que memorizar conceptos, el modelo impulsa a los estudiantes a que los aplique, los cuestione y los interiorice. El aprendizaje se construye a partir de la acción, del ensayo y error y de la reflexión sobre la práctica.