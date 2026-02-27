Zuma: la nueva plataforma que abre la puerta a inversiones alternativas con respaldo real

La plataforma del Grupo Garantía Capital ofrece acceso digital a inversiones en factoring y préstamos con garantía hipotecaria, operaciones previamente estructuradas dentro de un holding con más de una década de experiencia en financiamiento alternativo.

En un mercado donde las plataformas digitales de inversión vienen creciendo sostenidamente, es evidente que el inversionista peruano ya no solo busca alternativas de inversión en la banca tradicional. Busca estructura, criterios claros de evaluación y alineación de intereses con retornos atractivos

En ese contexto surge Zuma, plataforma digital impulsada por un holding con más de diez años de experiencia en financiamiento alternativo en el Perú. Su propuesta no se basa en volumen, sino en selección rigurosa y estructura previa antes de publicar cada operación.

Un modelo distinto dentro del mercado digital

Zuma no se limita a publicar oportunidades: cada operación es previamente analizada y estructurada antes de ponerse a disposición del inversionista, priorizando calidad antes que cantidad.

Factoring: corto plazo con estructura previa

En el segmento de factoring, las facturas publicadas han sido previamente evaluadas bajo criterios financieros y financiadas en su totalidad antes de abrirse a la participación de inversionistas. La compañía mantiene participación directa en cada factura, asegurando alineación de intereses en todas las operaciones.

Las facturas corresponden a empresas de reconocida trayectoria en el mercado peruano y se encuentran registradas en Cavali, entidad encargada del registro centralizado de facturas negociables en el país.

Se trata de operaciones de corto plazo, entre 30 y 120 días, con estructura ya definida al momento de su publicación en la plataforma. A diferencia de otras alternativas del mercado, en Zuma todas las oportunidades devengan intereses desde el momento en que el inversionista confirma su participación, sin depender de que se complete el objetivo total de financiamiento.

Los rendimientos proyectados oscilan entre 12% y 24% anual, según el perfil de la factura y su plazo.

Préstamos con garantía hipotecaria: análisis y respaldo legal

En los préstamos con garantía hipotecaria, cada operación cuenta con evaluación del flujo de ingresos del solicitante, sustento documentario completo y tasación realizada por empresas de primer nivel. Los inmuebles están inscritos en Registros Públicos.

Estas inversiones tienen plazos de 12 a 72 meses.

Rendimientos proyectados de 14% hasta 36% anual, según el perfil del crédito y su estructura.

Calidad antes que volumen

Zuma integra análisis financiero con infraestructura tecnológica que permite publicar, monitorear y gestionar operaciones de manera digital y trazable.

La empresa está inscrita en los registros de la SBS aplicables a empresas de préstamos y factoring no comprendidas en la Ley General del Sistema Financiero, y reporta ante la UIF conforme a la normativa vigente.

En un mercado que demanda mayor profesionalismo y transparencia, Zuma apuesta por análisis riguroso, participación directa y selección disciplinada de cada oportunidad de inversión.

El verdadero valor no está en la cantidad de operaciones publicadas, sino en cómo se selecciona y se estructura cada una.

Regístrate y empieza a invertir en www.zuma.com.pe.