Bolivia: Unifranz apuesta por un campus diseñado para innovar

Las universidades no solo enseñan a través de planes de estudio, también lo hacen desde los espacios que habitan sus estudiantes. La arquitectura, la tecnología y la forma en que se conciben las aulas influyen directamente en cómo se aprende, se colabora y se innova.

Bajo esa premisa, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha desarrollado un nuevo espacio académico que propone una manera distinta de entender la vida universitaria en Bolivia y en la región.

“El aula ya no es un espacio estático. Es un laboratorio de ideas, un entorno donde los estudiantes pueden moverse, crear y transformar el conocimiento. La educación necesita espacios que se adapten al ritmo del pensamiento y a las nuevas formas de aprender”, afirma la arquitecta Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de Unifranz.

Más que un campus tradicional, el proyecto responde a una idea clara: si el mundo profesional es colaborativo, tecnológico y cambiante, la universidad debe anticipar ese escenario. El resultado es un entorno diseñado para acompañar un modelo educativo centrado en la experiencia, la práctica y la interacción constante.

Infraestructura que responde a una visión pedagógica

En América Latina, la discusión sobre calidad universitaria suele centrarse en currículos y acreditaciones. Sin embargo, organismos como la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han subrayado que los espacios educativos influyen de manera directa en el aprendizaje activo, la innovación y el trabajo interdisciplinario. Unifranz ha incorporado esta visión al concebir sus campus como un ecosistema académico, no sólo como un conjunto de edificios.

Aulas dinámicas, laboratorios especializados, salas de simulación profesional, espacios colaborativos y zonas de encuentro académico conviven en un diseño que busca romper con la lógica del aula cerrada y el aprendizaje pasivo. Cada ambiente está pensado para facilitar dinámicas de trabajo en equipo, discusión, experimentación y resolución de problemas reales.

“Estos espacios no sólo están equipados con tecnología de última generación, sino que también están diseñados para ofrecer una experiencia de aprendizaje inmersiva y realista a nuestra comunidad educativa”, explicó Pedro Sáenz, vicerrector de Unifranz.