Caja Huancayo ingresa al ranking Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en Perú

La entidad financiera se posiciona en el Top 20 de organizaciones con más de 1,000 colaboradores, destacando por su cultura basada en la confianza, la excelencia y el compromiso con su gente. Más detalles en la siguiente nota.

Caja Huancayo fue reconocida por Great Place to Work como una de las mejores organizaciones para trabajar en el país, consolidando su posición como referente del sistema financiero peruano. Este reconocimiento responde a una cultura organizacional cercana, sustentada en la excelencia, la integridad y la innovación, pilares que fortalecen el orgullo de pertenecer a la institución y reflejan su compromiso con las personas, la sociedad y el país.

En la edición 2025, la entidad ingresó al ranking del Top 20 en la categoría de empresas con más de 1,000 colaboradores, ubicándose en el puesto #19. La certificación distingue a organizaciones que promueven entornos laborales basados en la confianza, el respeto, la equidad y el sentido de pertenencia. En ese marco, Caja Huancayo ha consolidado un modelo de gestión centrado en el bienestar integral de sus colaboradores, validando buenas prácticas de gestión humana que evidencian altos niveles de satisfacción y compromiso en todo el territorio nacional.