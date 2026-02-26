Últimas Noticias
Caja Huancayo ingresa al ranking Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en Perú

Caja Huancayo se posiciona entre las mejores empresas para trabajar en el Perú tras su ingreso al ranking de Great Place to Work.
La entidad financiera se posiciona en el Top 20 de organizaciones con más de 1,000 colaboradores, destacando por su cultura basada en la confianza, la excelencia y el compromiso con su gente. Más detalles en la siguiente nota.

Caja Huancayo fue reconocida por Great Place to Work como una de las mejores organizaciones para trabajar en el país, consolidando su posición como referente del sistema financiero peruano. Este reconocimiento responde a una cultura organizacional cercana, sustentada en la excelencia, la integridad y la innovación, pilares que fortalecen el orgullo de pertenecer a la institución y reflejan su compromiso con las personas, la sociedad y el país.

En la edición 2025, la entidad ingresó al ranking del Top 20 en la categoría de empresas con más de 1,000 colaboradores, ubicándose en el puesto #19. La certificación distingue a organizaciones que promueven entornos laborales basados en la confianza, el respeto, la equidad y el sentido de pertenencia. En ese marco, Caja Huancayo ha consolidado un modelo de gestión centrado en el bienestar integral de sus colaboradores, validando buenas prácticas de gestión humana que evidencian altos niveles de satisfacción y compromiso en todo el territorio nacional.

El reconocimiento valida la cultura organizacional y el compromiso de Caja Huancayo con el bienestar y desarrollo de sus colaboradores.
Este logro es resultado del liderazgo y la gestión articulada de sus equipos directivos, quienes desempeñaron un rol clave en la implementación de estrategias impulsadas por el área de Gestión de Talento Humano. Estas acciones fortalecieron la excelencia organizacional y promovieron el desarrollo profesional, consolidando una cultura participativa e inclusiva.

Asimismo, la institución impulsa beneficios orientados a elevar la calidad de vida de sus colaboradores, con programas de bienestar, reconocimiento y una línea de carrera definida que promueve el crecimiento sostenido. Estas iniciativas fortalecen un entorno laboral motivador y alineado con el propósito institucional.

Con esta distinción, Caja Huancayo reafirma su compromiso con el capital humano como eje fundamental de sostenibilidad y competitividad. La entidad continuará fortaleciendo su modelo de gestión y su misión de impulsar el progreso de los micro y pequeños empresarios del país, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de familias peruanas.

