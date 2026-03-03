Barcelona vs Atlético Madrid: ¿Qué canal TV transmite EN VIVO la vuelta de la semifinal de Copa del Rey?

Barcelona vs Atlético Madrid en vivo se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2026. Los ‘blaugranas’ buscarán la hazaña con un global de 4-0 en contra en busca del pasaje a la gran final del certamen. ¿Qué canales TV transmiten el encuentro? Conoce los detalles a continuación.
► AQUÍ, Barcelona vs. Atlético EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partidazo por vuelta de semifinales de la Copa del Rey?
En la ida, el equipo de Diego Simeone se impuso con un autogol de Eric García y goles de Griezmann, Lookman y Julián Álvarez. Ahora, los ‘blaugranas’ intentarán dar vuelta al global y tener una histórica clasificación. Para ello, no contarán con García, quien fue expulsado en el duelo de ida.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por semifinal de la Copa del Rey?
El partido Barcelona vs Atlético Madrid está programado para este martes 3 de marzo en el Camp Nou, ubicado en Cataluña y con un aforo para 99,354 personas. El choque por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey empezará a las 3:00 p.m. de Perú y 9:00 p.m. de España.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO por semifinal de la Copa del Rey?
- En Perú, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 3:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 4:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 9:00 p.m.
- En Italia, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 9:00 p.m.
- En Francia, el partido Barcelona vs Atlético Madrid empieza a las 9:00 p.m.
¿Qué canales transmiten el Barcelona vs Atlético Madrid en vivo y en directo?
El cotejo será transmitido en Perú a través de la señal de América TV (Canal 4) y DSports, mientras que en streaming podrá verse vía DGo. Además, en España será emitido vía TVE La 1, RTVE Play, 3Cat, TV3, fuboTV y Movistar LaLiga TV. Asimismo, el minuto a minuto del partido estará a cargo de RPP.pe.
¿Cómo ver TVE La 1 en directo, Barcelona vs Atlético Madrid vía streaming?
La programación de TVE La1 de cara al Barcelona vs Atlético Madrid está disponible en Movistar+, Orange TV, Racctel+, Videosur, Telecable, Som TV y Galicia RC.
Barcelona vs Atlético Madrid: alineación confirmada
- XI Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran, Raphinha
- XI Atlético Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Cardoso; Giuliano, Griezmann, Lookman; Álvarez