Si tienes S/100, puedes invertir en facturas de las 5000 empresas más grandes del Perú

El factoring se posiciona como una opción para quienes buscan rentabilizar su dinero en plazos cortos mediante facturas de empresas reconocidas del mercado.

¿Te ha pasado que tienes un pequeño monto de dinero ahorrado y no sabes cómo hacerlo crecer? Muchas personas creen que para invertir se necesita un capital alto o conocimientos financieros avanzados. Hoy, el factoring se ha convertido en una alternativa interesante para quienes desean generar estos ingresos adicionales.

Una de las plataformas que impulsa este tipo de inversión es Prestamype, fintech peruana considerada una de las mejores 100 startups del país según Forbes. La empresa cuenta con más de 8000 inversionistas activos que han invertido más de S/1600 millones y generado ganancias superiores a S/210 millones, consolidándose como una opción confiable dentro del ecosistema financiero digital.

A través de su plataforma, cualquier persona puede empezar a invertir desde S/100 o $25, participando en facturas por cobrar de empresas reconocidas del país y obteniendo retornos en plazos relativamente cortos.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito. Este adelanto se realiza con la finalidad de obtener el dinero de inmediato y no esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes realicen el pago.

El dinero que reciben estas empresas proviene de personas que buscan hacer crecer su capital y adquieren una parte o el total de dichas facturas a cambio de obtener un retorno por la inversión realizada.

Es importante mencionar que es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring quien paga la factura más los intereses correspondientes a los inversionistas. Estos clientes suelen ser medianas y grandes compañías peruanas de diversos sectores económicos, como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro o Wong, entre otras.

De esta manera, los inversionistas pueden participar en operaciones vinculadas a empresas reconocidas del mercado, con montos accesibles y plazos definidos.

Beneficios de invertir en factoring

Prestamype se ha consolidado como una fintech con trayectoria en el mercado peruano y con respaldo de importantes aliados del ecosistema financiero, como Salkantay VC, BID Lab y fondos internacionales de inversión, lo que fortalece la confianza en su modelo de negocio. Además, la empresa es participante de CAVALI y realiza evaluaciones financieras de las empresas pagadoras antes de publicar oportunidades de inversión.

Entre los principales beneficios de invertir en factoring se encuentran:

Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días. Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Proceso para crearse una cuenta

Empezar a invertir en factoring es un proceso sencillo que se puede realizar de forma completamente digital a través de la plataforma de Prestamype.

Registro: Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión. Luego puedes retirar tu dinero o volver a invertir en nuevas oportunidades.

