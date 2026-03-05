Últimas Noticias
Elecciones 2026: Proética presenta 12 propuestas contra la corrupción a candidatos presidenciales

Redacción RPP

por Redacción RPP

Fernando Carvallo, conductor de Ampliación de Noticias, participa en uno de los paneles del encuentro junto a otros periodistas y especialistas. La actividad se realizó en el contexto de las próximas elecciones generales de 2026, con la participación de algunos aspirantes a la presidencia que acudieron a la cita.

Lima
La asociación Proética desarrolla, en el distrito limeño de Miraflores, el encuentro ‘Un Perú sin Corrupción, Diálogo con los Candidatos’, donde presenta doce propuestas elaboradas junto a gremios, la academia y la sociedad civil para enfrentar dicha problemática.

La actividad se realiza en el contexto de las próximas elecciones generales de 2026 con la participación de algunos aspirantes a la Presidencia que acudieron al conversatorio.

Fernando Carvallo, conductor de Ampliación de Noticias y periodista de RPP, participa en el panel 'Todos tenemos un rol por la integridad' junto con otros periodistas y especialistas.

Luego de este panel se van a realizar las participaciones y el diálogo entre algunos de los candidatos presidenciales que se han hecho presentes en el evento.

Álvaro Henzler Vernal, presidente de la Asociación Civil Transparencia, señaló que la necesidad de fortalecer a la sociedad civil y al periodismo de investigación mediante la asignación de recursos significativos y la creación de alianzas estratégicas entre las instituciones que trabajan por la integridad y contra la corrupción.

"Claramente hay una agenda pendiente de que la cooperación y el sector privado peruano realmente ponga su discurso con recursos significativos para poder realizar la [doce propuestas] política. Importantísimo, sin recursos, no hay coherencia si pensamos que la corrupción es el principal problema si no le ponemos los recursos necesarios. Y vaya que el sector privado peruano sí tiene recursos para poder hacerlo", señaló.

Exposición

Jorge Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, expuso la agenda de reformas por la integridad y la lucha contra la corrupción.

"Necesitamos otro mecanismo independiente frente a la flagrancia que haga que haya realmente no impunidad. O sea, que esa frase del otorongo no come otorongo se termine", explicó en RPP.

Por su parte, Julio Pérez Alván, presidente del Consejo Directivo de Proética, señaló en RPP que el objetivo principal del diálogo es responder a una realidad donde casi el 89 por ciento de la población percibe un incremento de la corrupción en el país.

"Casi el 89% de la población siente que el Perú es un país más corrupto y eso es realmente lamentable. Creo que desde que se empezó a hacer esta encuesta, ese es el porcentaje más alto, más elevado. Entonces, como país, debemos decir 'ya basta con esto'", dijo el miércoles en Ampliación de Noticias de RPP.

