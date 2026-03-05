Hijo de Liam Neeson se somete a cirugía por defecto cardíaco: “No hay nada más importante que entender tu salud”

Daniel Neeson contó en redes sociales cómo fue su procedimiento e invitó a sus seguidores a hacerse chequeos en el cardiólogo.

“Alrededor del 2 % de la población humana lo padece, y la mayoría ni siquiera lo sabe”, escribió Daniel, hijo de Liam Neeson, tras someterse a una cirugía para abordar una dilatación del ventrículo izquierdo y un agrandamiento de la aorta causados por una rara condición con la que nació: una válvula aórtica bicúspide.

Pese a que el joven sabía de su enfermedad congénita, no sabía cuándo le comenzaría a afectar.

“Tuve chequeos cardiológicos semestrales durante la mayor parte de mi vida, monitoreando mi corazón. Con el tiempo, comencé a experimentar una dilatación grave del ventrículo izquierdo y un agrandamiento de la aorta. Sabía que iba a necesitar una intervención médica. Algunas personas con VAB se operan más tarde en la vida, pero yo saqué la gota que colmó el vaso. No hay nada es más importante que entender tu salud”.

Después de su cirugía, Daniel Neeson aseguró que el camino a su recuperación “es hermoso, paciente y gratificante” y tendrá que hacerse revisiones cardiacas cada cierto tiempo para monitorear su salud.

“Todos deberían hacerse una revisión cardíaca con un cardiólogo, incluso si no tienen ninguna enfermedad conocida. Siempre defiéndete y escucha a tu cuerpo. Lo más importante es que te rindas al presente. No vivas con miedo. El universo te respalda cuando aprendes a bailar con él”, finalizó.

Su prometida estuvo acompañándolo en el proceso.Fuente: IG: @bgdans91

El hijo de Liam Neeson, Daniel, se sometió a una cirugía por defecto cardíaco congénito.Fuente: IG: @bgdans91

Daniel es hijo de Natasha Richardson y Liam Neeson

La primera vez que Richardson y Neeson se vieron fue en 1992 en Broadway cuando ambos trabajaban en la obra Anna Christie del dramaturgo Eugene O’Neill. Sin embargo, en ese momento, Natasha llevaba dos años de casada con el productor de teatro Robert Fox; mientras que Liam estaba en salidas con Helen Mirren, Barbra Streisand y hasta le propuso matrimonio a Brooke Shields.

No obstante, un año después, Richardson le dio punto final a su matrimonio y meses después comenzó un romance con Neeson. “Trabajar con él, lo que pasó entre nosotros y que se hiciera público, junto con el desmoronamiento de mi matrimonio, fue un mal momento”, admitió la actriz en ese entonces.

Después de separarse, Natasha viajó a Polonia para ver Liam en el rodaje de la película La lista de Schindler, de Steven Spielberg, e hicieron público su romance en los premios Tonny de 1993.

Natasha estuvo casada con el actor Liam Neeson desde 1994 hasta su trágica muerte en 2009. Tuvieron dos hijos juntos: Micheál y Daniel. Su historia de amor fue considerada una de las más sólidas de Hollywood.

Su fallecimiento conmocionó al mundo. En marzo de 2009, durante unas vacaciones en Canadá, Natasha sufrió una caída mientras tomaba una clase de esquí. Aunque inicialmente no presentó síntomas graves, más tarde desarrolló una hemorragia cerebral y murió dos días después, el 18 de marzo, a los 45 años.

La partida de Natasha dejó una profunda huella en sus seres queridos y en la comunidad artística.