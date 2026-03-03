Últimas Noticias
Caja Huancayo lleva ayuda a familia afectadas por intensas lluvias en Arequipa

Entrega de más de 20 toneladas de víveres no perecibles a 10 ollas comunes en Cayma Alta y Yura, en beneficio de familias afectadas por las lluvias.
Entrega de más de 20 toneladas de víveres no perecibles a 10 ollas comunes en Cayma Alta y Yura, en beneficio de familias afectadas por las lluvias. | Fuente: Caja Huancayo
B-Content

por B-Content

·

Más de 20 toneladas de víveres y apoyo con maquinaria pesada permitieron atender a más de 1200 damnificados en Cayma y Yura, tras los daños provocados por las lluvias en Arequipa.

En respuesta a la difícil situación generada por las intensas lluvias en el departamento de Arequipa, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo realizaron una importante acción solidaria en favor de las familias afectadas de los distritos de Cayma (zona de Cayma Alta) y Yura (Jose Abelardo Quiñones), sectores caracterizados por su alta vulnerabilidad y condiciones de pobreza.

El pasado 26 de febrero, la institución canalizó más de 20 toneladas de víveres no perecibles destinadas a 10 comités de ollas comunes que ante la emergencia y los daños ocasionados por las lluvias, se han convertido en el principal soporte alimentario para muchas familias.

A través de estas ollas comunes se garantizará la alimentación de niños, adultos mayores y personas en situación de riesgo que, debido a la afectación de sus viviendas y medios de vida, acuden diariamente a estos espacios en busca de sustento. Gracias a esta intervención solidaria, se logró beneficiar a más de 1200 damnificados.

Más de 1200 damnificados acceden a alimentación diaria a través de las ollas comunes reforzadas tras la emergencia climática.
Más de 1200 damnificados acceden a alimentación diaria a través de las ollas comunes reforzadas tras la emergencia climática. | Fuente: Caja Huancayo

De manera complementaria, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo dispuso maquinaria pesada para la remoción de lodo y escombros que bloquearon las vías de acceso, obstaculizando el tránsito vehicular y peatonal. Esta intervención permitió restablecer el pase y contribuir a la recuperación progresiva de la zona afectada.

Con estas acciones, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo, reafirman su compromiso con las comunidades más vulnerables, respondiendo de manera oportuna y solidaria frente a situaciones de emergencia y contribuyendo activamente al bienestar de la población a través de su programa de Contribución Comunitaria.

