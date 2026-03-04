Construye tu casa soñada con un préstamo de S/500 mil a una tasa desde 1% mensual

¿Sueñas con tener tu casa ideal? Ahora puedes hacerla realidad con el préstamo para construcción de Prestamype, que te ofrece montos de hasta S/2 millones para terminar de construir o remodelar tu vivienda. Esta reconocida fintech peruana te permite acceder a condiciones muy accesibles como tasas competitivas y evaluación flexible: puedes calificar al préstamo incluso estando Infocorp o sin tener historial crediticio.
El préstamo para construcción es un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a capital para la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratación de mano de obra y todo lo necesario para hacer realidad la casa soñada.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype tiene más de 8 años en el mercado y se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos de realizar. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios.
Al solicitar un préstamo para construcción con Prestamype, accedes a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Haz realidad tu casa soñada precalificando a ese préstamo que tanto necesitas. Accede a montos desde S/15 mil con Prestamype AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para precalificar al préstamo, el interesado debe cumplir estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Tu casa soñada está a un préstamo de distancia. Precalifica hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ y accede a montos de hasta S/2 millones para hacer realidad tu hogar ideal.