Construye tu casa soñada con un préstamo de S/500 mil a una tasa desde 1% mensual
Ya puedes terminar de construir o remodelar tu vivienda solicitando un préstamo con tasas competitivas, montos de hasta S/2 millones y desembolso rápido. Además, puedes calificar incluso estando en Infocorp.

¿Sueñas con tener tu casa ideal? Ahora puedes hacerla realidad con el préstamo para construcción de Prestamype, que te ofrece montos de hasta S/2 millones para terminar de construir o remodelar tu vivienda. Esta reconocida fintech peruana te permite acceder a condiciones muy accesibles como tasas competitivas y evaluación flexible: puedes calificar al préstamo incluso estando Infocorp o sin tener historial crediticio.

El préstamo para construcción es un producto financiero diseñado para personas que desean acceder a capital para la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratación de mano de obra y todo lo necesario para hacer realidad la casa soñada.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype tiene más de 8 años en el mercado y se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos de realizar. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios.

Al solicitar un préstamo para construcción con Prestamype, accedes a estos beneficios principales:

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.05%
  • Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Haz realidad tu casa soñada precalificando a ese préstamo que tanto necesitas. Accede a montos desde S/15 mil con Prestamype AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Para precalificar al préstamo, el interesado debe cumplir estos requisitos básicos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
  • También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Tu casa soñada está a un préstamo de distancia. Precalifica hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ y accede a montos de hasta S/2 millones para hacer realidad tu hogar ideal.

