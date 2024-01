“Amazonía: Guía Ilustrada” – El aplicativo móvil que te permite explorar la biodiversidad amazónica desde tu celular

Esta innovadora aplicación, lanzada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) del Minam, permite conocer más de 500 especies de flora y fauna a través de fotos, descripciones y sonidos reales.

En el corazón del Perú yace un tesoro invaluable: la Amazonía peruana. Este vasto territorio que alberga a miles de especies de flora y fauna - incluyendo muchas en peligro de extinción- desempeña un papel crucial en la protección contra los efectos del cambio climático a nivel mundial. Por este motivo, protegerla y conservarla no solo debería ser una prioridad, sino un compromiso de todos.

'No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama'. Estas palabras, atribuidas a Leonardo Da Vinci, nos recuerdan la importancia de conocer la biodiversidad amazónica, no solo para aprender a amarla, sino también para asumir la responsabilidad de defenderla.

En este contexto, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) ha dado un paso significativo al presentar la aplicación "Amazonía: Guía Ilustrada", una herramienta innovadora que permite explorar y conocer más de 500 especies de esta región, fortaleciendo nuestro vínculo con este tesoro natural que define la identidad peruana.

Escucha muestras de sonido reales que te permitirán reconocer las diferentes especies en su entorno natural. | Fuente: Minam

Esta valiosa herramienta permitirá acceder a información especializada e ilustraciones a color a través de un teléfono celular, desde cualquier rincón del planeta. Además, dejará descubrir una variedad asombrosa de anfibios, peces, mamíferos, reptiles e insectos, junto con plantas maderables, frutales y medicinales.

La aplicación va más allá de ofrecer simples imágenes: proporciona descripciones detalladas de cada especie, incluyendo nombres científicos, especie, familia y género. Pero lo más emocionante es que, además de esto, proporciona muestras de sonido reales que permitirán reconocer estas especies en su entorno natural.

Esta iniciativa conjunta entre biólogos e ingenieros informáticos del IIAP busca ser una herramienta valiosa de aprendizaje para usuarios, estudiantes y especialistas. A través de esta colaboración, el IIAP pretende abrir las puertas del conocimiento amazónico, fomentando la exploración y fortaleciendo nuestro vínculo con la riqueza natural de la Amazonía peruana.

Esta innovadora aplicación ya está disponible para su descarga en dispositivos Android y pronto estará disponible para iPhone.