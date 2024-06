Estudiante de Tumbes viajará a la NASA gracias al programa 'Ella es Astronauta'

Claudia Natalia Panta Hurtado, de 13 años, es seleccionada para participar en la misión que empodera a niñas peruanas en ciencia y tecnología.

Desde 2016, la Fundación She Is ha impulsado la misión del programa 'Ella es Astronauta' con el objetivo de empoderar a niñas y jóvenes peruanas en los campos de la ciencia y la tecnología.

Este innovador programa busca transformar la vida de sus participantes, ofreciéndoles las herramientas necesarias para convertirse en modelos a seguir a nivel nacional. La colaboración con el Space Center Houston de la NASA ha sido fundamental para desafiar estereotipos de género, eliminar barreras económicas y construir un mundo más justo y equitativo.

'Ella es Astronauta' ofrece capacitación en programación, robótica y cursos STEM a escolares del Perú, Colombia y otros países de manera virtual, y posteriormente, una visita presencial al Centro Espacial Houston de la NASA.

Por tercer año consecutivo, la Fundación She Is llevará a cabo su programa, ofreciendo a un nuevo grupo de niñas la oportunidad de participar en esta experiencia transformadora.

La convocatoria de este año, que se abrió en enero, atrajo a 1 651 postulantes de todo el Perú, demostrando el creciente interés y entusiasmo por la ciencia y la tecnología entre las jóvenes peruanas.

Tras un arduo proceso de selección, se escogió a cinco niñas para conformar la tripulación peruana de 'Ella es Astronauta' 2024: Claudia Natalia Panta Hurtado, Mahditlhy Ruth Johssi Tarazona Trujillo, Yanet Melinda Bañez Rojas, Anning Chambi Huamanlazo y Angela Dayana Poma Cerpa.

La joven promesa de Tumbes

Claudia Natalia Panta Hurtado, una de las seleccionadas, es una tumbesina de segundo grado de secundaria que ha demostrado una pasión inigualable por la ciencia y la tecnología.

A sus 13 años, ha sobresalido en su comunidad por su dedicación y talento, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para sus compañeros. Su interés por la astronomía y las ciencias espaciales la motivó a postular al programa 'Ella es Astronauta', con la esperanza de cumplir su sueño de explorar el universo.

Durante la ceremonia escolar realizada el pasado 10 de junio en su colegio, se celebró su selección oficial como miembro de la tercera tripulación de escolares peruanas. Sus padres, Andrés Edson Panta Quiroga y Jakelin Helen Hurtado Ríos, expresaron su orgullo por el logro de su hija mayor, quien representará a Tumbes y al Perú en este programa.

Claudia ha participado en diversos proyectos científicos y ferias escolares, donde su creatividad e innovación han sido reconocidas. Con el apoyo de su familia y maestros ha podido desarrollar sus habilidades y conocimientos, demostrando que, con esfuerzo y perseverancia, es posible superar cualquier barrera y alcanzar grandes metas.

Una misión que inspira

El programa 'Ella es Astronauta' no solo abre puertas para niñas como Claudia, sino que también inspira a toda una generación a soñar en grande y a superar las barreras que tradicionalmente han limitado a las mujeres en campos científicos. Cada participante del programa se convierte en una embajadora del cambio, llevando consigo un mensaje de esperanza y empoderamiento a sus comunidades.

La historia de Claudia y de las demás niñas que forman parte de este programa es un recordatorio de que el futuro de la ciencia y la tecnología en el Perú es brillante. Gracias a iniciativas como la de la Fundación She Is, cada vez más niñas podrán mirar al cielo y saber que no hay límites para lo que pueden lograr.