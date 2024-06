Más de 180 docentes de Lima Metropolitana, Cusco y Lambayeque recibirán formación en temas de cambio climático

Del 12 al 14 de junio, el 'Parque Ecológico Voces por el Clima', ubicado en el distrito de Surco, será el escenario del 'Programa de Formación de Educadores en Cambio Climático', organizado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) en colaboración con la Office for Climate Education (OCE) de París.

El programa no solo estará dirigido a docentes en Lima Metropolitana, sino también a aquellos en Cusco (del 17 al 19 de junio) y Lambayeque (del 20 al 22 de junio). La iniciativa busca capacitar a más de 180 docentes en temas relacionados con el cambio climático y promover la conciencia ambiental, tema que fue abordado en el Encuentro Nacional de Educación (ENE) 2023.

Para la Office for Climate Education, el objetivo de estas capacitaciones sobre cambio climático y sostenibilidad es "incentivar la realización de proyectos educativos aplicados en las aulas y establecer una red nacional de docentes especializados en estos temas para fomentar el intercambio de estrategias y experiencias".

¿Qué actividades se desarrollarán?

La capacitación contará con actividades interactivas y prácticas en espacios especialmente equipados, con áreas para experimentos sobre temas como el efecto invernadero, la justicia climática y los impactos del cambio climático en montañas, océanos y agricultura. Además, se abordará el impacto socioemocional del cambio climático, con el objetivo de fomentar una mayor conciencia y acción contra la contaminación.

También se promoverá la creación de proyectos educativos prácticos y establecerá una red de educadores para compartir experiencias y buenas prácticas. La Unidad de Educación Ambiental del MINEDU implementará un sistema de evaluación de estrategias que incluirá seguimiento de proyectos y recolección de retroalimentación de los participantes. Este sistema estará respaldado por certificación pedagógica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

El evento se llevará a cabo en el 'Parque Ecológico Voces por el Clima', ubicado en el distrito de Surco, los días miércoles 12 y jueves 13 de 09:00 a.m. a 05:00 p.m., y el viernes 14 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m. Luego, el programa continuará en Cusco los días 17, 18 y 19 de junio, y concluirá en Lambayeque los días 20, 21 y 22 de junio.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis