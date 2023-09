"Del sensacionalismo a la ciencia": 5 claves para entender el informe oficial de ovnis (UAP) de la NASA

Gran revuelo ha ocasionado la publicación del informe oficial de la agencia espacial norteamericana NASA sobre avistamientos de fenómenos anómalos no identificados o UAP.

Esta investigación, relacionado a los fenómenos ovnis, ha dejado en claro una serie de puntos. Principalmente, a partir de la fecha, el equipo encargado del estudio, 16 especialistas de distintos campos científicos, ha recomendado que el gobierno de Estados Unidos y las entidades sean abiertos a los reportes de estos casos y que puedan ser comunicados oportunamente al público. Asimismo, se pueda desestigmatizar los reportes por parte de los militares y civiles al respecto.

Bill Nelson, administrador de la NASA, aseguró que esta divulgación es un gran paso “del sensacionalismo a la ciencia” y que, pese a que no hay evidencia extraterrestre, aún no queda claro “qué son”.

Las claves del informe de UAP de la NASA

No hay pruebas de vida extraterrestre, pero no se sabe qué son

El informe es claro al señalar que no existen pruebas contundentes para afirmar actualmente que los avistamientos UAP tengan origen en vida extraterrestre. Hasta la fecha, afirma el equipo, no existe material de alta calidad que pueda permitir reconocer puntos específicos que vinculen a los artefactos con tecnología fuera de nuestro planeta.

Pero su origen tampoco es claro, por lo que la propia NASA no se atreve a negar contundentemente la posibilidad. Es más, Nelson habla que estos fenómenos “representan una amenaza” para el espacio aéreo de Estados Unidos, lo que aumenta la prioridad en sus investigaciones.

Recordemos un punto clave. La NASA evita llamar ovnis a estos avistamientos debido a sus connotaciones negativas, además de estar relacionados con teorías de conspiración. Por lo mismo, ante la imposición de la seriedad del caso, el término utilizado es el de UAP, un término que también permite jugar con la posibilidad de que sean armas de naciones rivales a su territorio.

El director de la @NASA dice que el equipo independiente encargado de investigar los Ovnis o (unidentified aerial phenomena) encontró que no son de origen extraterrestre pero no sabe que son y por eso van a investigar más. pic.twitter.com/pGIoYO5kdd — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) September 14, 2023

Un misterioso director de investigaciones en la NASA

La principal recomendación del estudio es que la NASA nombre a un director de investigaciones de UAP, hecho que ha sido aceptado públicamente por la entidad.

Sin embargo, queda un gran misterio y es el nombre. El propio Nelson y el equipo presente en la exposición han señalado que lo mantendrán en reserva “debido a amenazas reales” contra su equipo, incluso desde las propias redes sociales.

Por el momento, todo está bajo evaluación. La NASA informa que “acaban de recibir este informe”, por lo que están formulando los alcances y las directrices que mueva este tipo de oficinas oficiales. Se desconoce si será una posición permanente en la agencia.

Datos no clasificados

Aunque no existe un número puntual de casos estudiados en esta investigación, la NASA señaló que se utilizaron datos de avistamientos no clasificados; es decir, que no han sido estudiado bajo intenso secretismo.

De acuerdo con Dan Evans, el no usar información clasificada, generalmente casos de mayor misticismo y con mayores alcances en el propio gobierno, permite que este estudio y el panel puedan transmitir la información abiertamente al público.

Todas las miradas al cielo

El estudio busca que el gobierno de Estados Unidos procure que todas sus entidades relacionadas al espacio o milicia puedan abrir oficinas para el registro de casos de UAP.

En el caso de las agencias espaciales, se busca que se utilicen todas sus herramientas de observación como los satélites y telescopios para intentar averiguar sobre condiciones ambientales asociadas con la UAP.

También sugiere mejorar las colaboraciones con la industria espacial privada del país, de modo que se obtengan mejores fotografías en caso de posibles avistamientos.

Asimismo, se alentará el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo para recopilar los datos que existen hasta la fecha. Se buscará crear un catálogo sobre avistamientos de UAP. Se buscará su depuración y también será abierto al público.

No hay mayores datos sobre lo que costará al gobierno

Todas las recomendaciones, aunque nobles en el ejercicio de la ciencia, aumentarán el dinero que EE. UU. destina a las agencias.

Por ejemplo, durante la conferencia de prensa, un periodista preguntó “cuántos activos se destinarán a la investigación de UAP”. La administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicola Fox, respondió diciendo que la agencia "no discute" su presupuesto "abiertamente".

Pese a ello, Nelson puntualizó que "la misión de la NASA es descubrir lo desconocido. He dicho varias veces en mis comentarios de hoy que tratamos abiertamente y que seremos transparentes al respecto".

A partir de la fecha, ahora se espera que se discutan mayores foros oficiales sobre el tema. El objetivo es claro: intentar que este tipo de avistamientos no sean motivos de bromas y burlas y que se realicen las investigaciones correspondientes.